Un altro domani/ Anticipazioni 8 giugno 2023: Julia, Tirso continua a non parlarle!

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 8 giugno, ci dicono che il lavoro in bottega va a gonfie vele grazie alla presenza di fan e turisti che, incuriositi dal lavoro di Julia, non fanno altro che fare ordinazioni su ordinazioni. La giovane imprenditrice è al settimo cielo e ringrazia le sue dipendenti per l’ottimo lavoro svolto finora. Per coronare il tutto, arriva anche la notizia di un incasso consistente per la bottega. Insomma tutto procede per il meglio, se non fosse per alcuni problemi personali. Tirso continua a non parlare con Julia, ritenendola sempre responsabile degli articoli offensivi.

Elena cerca di fare da tramite da i due, invitando l’albergatore a mettere da parte le ostilità per riavvicinarsi all’amica, dato che ormai tutti in paese hanno capito che non è lei l’autrice di quei pezzi. Tirso, però, non ne vuole sapere, troppo preso dai suoi affari privati. Tra gli altri problemi, Erik continua a non accettare la sua relazione con Olga. L’albergatore quindi deve prendere una decisione e capire se affrontare i vari problemi che lo affliggono, oppure lasciarseli alle spalle.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 8 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen continua a sostenere Victor, anche dopo la presa di posizione di quest’ultimo contro suo padre. Ventura è invece su tutte le furie: suo figlio gli ha rovinato una delle cene più importanti dell’anno, che avrebbero influito sulla sua carriera e soprattutto sulla sua reputazione. Dopo le minacce, Carmen ora inizia seriamente ad essere preoccupata per la vita dell’amico. Nel frattempo, gli operai fanno una bella sorpresa a Kiros. Nel giorno in cui avrebbe dovuto sostenere l’esame, il falegname rischiava di rinunciarvi per via dei costi. Invece i suoi colleghi hanno unito le forze per regalargli un biglietto per il traghetto. In questo modo, il giovane può andare a sostenere il suo esame.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la convivenza tra Leo e Diana è un incubo per Julia, che cerca di mediare tra i due. In compenso, gli ordini in bottega aumentano, così come i turisti, e Tirso non può che esserne soddisfatto. Chloe e Dani sono preoccupati per il comportamento di Ribero, che da quando è tornato da Berlino si mostra davvero cambiato. Mario prendere Erik sotto la sua ala protettrice.

A Rio Muni, Victor viene rilasciato, ma fa difficoltà a tornare alla vita di tutti i giorni dopo la sua terribile esperienza in carcere. Carmen cerca di aiutarlo come meglio può, trascurando sempre di più l’amico Kiros, che invece è completamente immerso nei suoi studi. Linda decide di rilevare il Rio Club, ma ha bisogno di un piano affinché riesca a realizzare il suo sogno. E l’unica in grado di poterla aiutare è Patricia…

