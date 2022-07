Un altro domani/ Anticipazioni 8 luglio: Victor vuole Carmen, un piano pericoloso…

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 luglio: il piano di Victor per conquistare Carmen

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani dell’8 luglio rivelano che Julia porterà avanti il suo desiderio di mettere in funzione i macchinari del mobilificio e iniziare la produzione. Diana è incredula perché non immaginava che la figlia fosse così caparbia, e si aspettava che mollasse al primo inconveniente. Intanto, Sergio firma le carte del divorzio.

Carmen ha avuto un incredibile successo con la vendita di mobili, così decide di entrare in affari con Kiros e avviare una nuova attività. Patricia cerca di nuovo di ostacolarla. Infine, Victor sempre intenzionato a fare colpo su Carmen, organizza un piano per conquistarla che la ragazza non prenderà bene…

Un altro domani, dove eravamo rimasti: il successo di Carmen infastidisce Patricia

Nelle precedenti puntate di Una vita, sia Carmen che Patricia si danno da fare per racimolare i soldi necessari ad aiutare Francisco nel pagare il suo debito a Ventura. Mentre la prima organizza la vendita dei mobili realizzati da Kiros, ottenendo un grandissimo successo, Patricia fallisce nel vedere il collier ricevuto in dono dalla sua mamma. Quando apprende che Carmen è riuscita nell’impresa, la donna si infastidisce. Victor non riesce a fare colpo su Carmen, e Ines sa che deve star vicino a suo figlio e rinunciare alla sua fuga con Angel.

Julia non vuole avere più niente a che fare con Sergio: è delusa da lui dopo tutto quello che è successo nelle ultime ore. Tuttavia, non è stato lui a prenotare tutte le stanze d’albergo di Tirso, né a chiudere la coppia nel laboratorio. Dietro tutto c’è Diana. Maria suggerisce a Ribero di aprire il suo cuore e riconquistare Cloe, ma il ragazzo ha difficoltà a confessarle i suoi sentimenti. Infine, Julia chiede a Elena di far parte dello staff dell’ebanisteria perché ha bisogno di un’amica e di una coordinatrice.

