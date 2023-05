Un altro domani/ Anticipazioni 8 maggio: Julia, spunta un articolo su di lei e…

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 8 maggio, ci dicono che è venuto alla luce un articolo in cui si riflettono le intimità più nascoste di Julia. Un fatto che, come prevedibile, ha sconvolto l’intera cittadina. La giovane imprenditrice non riesce a crederci! Molti credono fermamente che sia lei l’autrice di questo articolo, e che lo abbia scritto forse per farsi pubblicità, ma la figlia di Diana è completamente convinta che dietro ci sia Sergio. L’unico obiettivo del suo ex marito è quello di destabilizzarla per cercare di ottenere l’azienda, e con questa mossa per niente felice, si augura di vincere la guerra. Ma lei non è disposta a cedere!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 8 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Inés si sente in dovere di attirare l’attenzione di Linda in libreria. La giovane donna è così concentrata sulla preparazione della sua festa di compleanno che sta commettendo numerosi errori, quindi deve riprenderla e invitarla a focalizzarsi sul suo lavoro. E’ chiaro che Linda ha la testa tra le nuvole, ma cos’è esattamente che la preoccupa? Come avremo modo di scoprire, la giovane verrà a sapere che suo padre non ha ancora proceduto con il pagamento della sua paghetta mensile. Inizialmente Linda non darà peso alla cosa, perché crede che l’uomo se ne sia semplicemente dimenticato. Per questo motivo andrà avanti con i preparativi del suo compleanno, ancora una volta una festa sontuosa. D’altra parte, però, confiderà all’amica Carmen i suoi dubbi in merito a suo padre: possibile si sia dimenticato di versare la somma? Dietro potrebbe non esserci una semplice distrazione?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen non intende arrendersi: continuerà ad indagare per trovare prove che dimostrino il coinvolgimento di Patricia nella cospirazione, nonostante sia consapevole che ciò la sta mettendo contro Angel e suo padre Francisco. Carmen, però, deve sbrigarsi perché il tempo stringe. La vita in carcere per Victor è un vero inferno con i detenuti che lo maltrattano a causa del cognome che porta – sono in tanti a non amare Ventura. Le indagini di Carmen proseguono, grazie anche all’aiuto di Kiros. L’indifferenza in colonia, però aumenta: non tutti sono disposti a testimoniare.

Nel presente, Julia assume un’avvocatessa, Irene, che è una sua amica d’infanzia, nella sua battaglia legale contro Sergio. Sua madre esprime qualche perplessità, quindi Julia tenta un altro approccio più “morbido” nei confronti dell’ex marito. Intanto, Elena è preoccupata per la costante vicinanza tra Jaime e Dani, ed è convinta che il suo ex marito nasconda un qualche segreto. E non ha tutti i torti…











