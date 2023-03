Un altro domani/ Anticipazioni 8 marzo: Julia vede Olga e Tirso insieme…

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 8 marzo, ci dicono che Victor ha scoperto che suo padre sta organizzando una rivolta degli indigeni contro la colonia spagnola. Ventura è infatti stanco di prendere ordini dai superiori e ha armato gli uomini di Rio Muni per questa folle rivoluzione. Victor però ha scoperto tutto tramite anche tramite Patricia, e ora è determinato ad affrontare il padre. La dark lady comunque agisce di anticipo e informa Ventura, che sarà pronto a tendere una trappola proprio per il figlio, incastrandolo del crimine di cui lui stesso si è macchiato prima che lui lo denunci. Una mossa che andrà a complicare ogni cosa a dismisura…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 8 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia sta cercando di mettere ordine nella sua vita, e tra le cose da sistemare c’è anche il suo rapporto con Tirso. Quest’ultimo, però, si è riavvicinato ad Olga, la quale sta cercando di recuperare il legame con il figlio. Tuttavia, al termine di una lite furiosa tra Erik e sua madre, lei si reca di Tirso in cerca di una spalla su cui piangere. E tra loro accadrà qualcosa che li avvicinerà ulteriormente, tant’è che scoccherà un bacio, che sarà visto da Julia. La Infante era andata da lui per cercare un ennesimo tentativo di parlargli. La ragazza ovviamente sarà scioccata nell’assistere al loro bacio. Fatto sta che Julia cade nel più profondo sconforto arrivando persino a chiedere a Diana di prendere le redini della bottega.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia capisce che l’unico modo per risollevare le sorti della sua bottega è quello di rimodernarla e cambiarla completamente. Un compito arduo, che tuttavia non la farà arrendere. Il tempo, però, stringe, e l’ultimatum di Sergio sta per scadere. Julia, inoltre, vorrebbe dire a Tirso i sentimenti che prova per lui. Peccato che l’albergatore non faccia che evitare di continuo l’argomento anche per via della presenza di Olga nella sua vita. I due hanno deciso, di comune accordo, di non abbandonarsi alla loro attrazione: non sarebbe il momento adatto.

In Guinea, Angel scopre che la riunione con i Suarez cade nello stesso giorno in cui lui ha l’esame d’ingresso per la scuola diplomatica, a cui ovviamente non può mancare. Alle strette, Angel è costretto a chiedere ad Alicia il favore di rimandare la riunione. La ragazza trova però il modo di raggirarlo, facendo sì che sia lei a controllare la sua vita. Messi ormai alle strette e al limite della pazienza, Inés e Angel pensano a un modo per allontanare Alicia dalla loro vita, ma accade qualcosa di imprevisto. Carmen non riesce ad accettare l’imminente matrimonio tra Kiros ed Enoa.











