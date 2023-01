Un altro domani/ Anticipazioni 9 gennaio: un divorzio difficile per Julia

Un altro domani, anticipazioni puntata 9 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 9 gennaio, ci dicono che Julia dovrà scegliere da che parte stare quando sua madre e suo padre “adottivo” si ritroveranno a darsi battaglia. Diana non ha mai accolto di buon occhio la nuova relazione di Oscar con Lian, che abbiamo scoperto non essere quindi solo la sua socia in affari. A quel punto, Diana ha rivelato a Julia che lei e suo marito stanno divorziando. Inizialmente la giovane proprietaria della bottega si è sentita disorientata poiché credeva che il matrimonio trentennale dei suoi genitori fosse solido, invece la realtà è stata molto dura da accettare. Inoltre, mentre Oscar sembra disposto al dialogo, Diana non accetta di trovare una soluzione amichevole e non vuole neanche rivolgergli la parola. All’ebanisteria, intanto, Julia ha altri problemi e i suoi dubbi su Olga cominciano a manifestarsi quando l’ultima arrivata propone un’idea per riorganizzare la produzione. La figlia di Diana, a quel punto, quasi si arrabbia con lei…

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 9 gennaio

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Inés deve rimboccarsi le maniche poiché la libreria è in disordine, e addirittura ci sono molti libri con le pagine strappate. La sua reazione non tarda ad arrivare e infatti si arrabbia di nuovo con Alicia, minacciando di licenziarla e lasciandole intendere di aver capito il suo gioco; è stata lei ad avvelenarla, e presto o tardi riuscirà a neutralizzarla. Alicia, però, sotto quell’aspetto ingenuo è molto astuta, e sfodera un’arma letale di ricatto per contrattaccare che lascia la sua rivale in amore senza parole!

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, i cambiamenti apportati cominciano a farsi notare nel laboratorio di Julia… e questa volta in meglio. Olga, nuova assunta, lavora a meraviglia. Erik, invece, continua ad evitare di vedere sua madre. Chloe cerca di convincerlo a darle una possibilità per chiarire, una volta per tutte, la loro situazione. Riusciranno a riconciliarsi? Diana, nel frattempo, è diventata sempre più tesa da quando Óscar è tornato nella sua vita. Julia decide di porre fine a questa complicata situazione costringendo sua madre a raccontarle cosa le sta realmente accadendo.

Carmen è di nuovo fidanzata con Victor. Inoltre, l’azienda di famiglia non è più succube alle continue vessazioni di Serralvo. In realtà, sotto l’apparente tranquillità, Carmen continua a vedere Kiros di nascosto, ma qualcuno avvisa quest’ultimo che deve fare molto attenzione a stare insieme in pubblico poiché qualcuno potrebbe scoprirli…











