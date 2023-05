Un altro domani/ Anticipazioni 9 maggio: Dani confessa a Jaime tutta la verità!

Un altro domani, anticipazioni puntata 9 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 9 maggio, ci dicono che l’articolo offensivo pubblicato online sta facendo molto discutere, e alcuni puntano il dito contro Julia, convinti che sia stata lei stessa l’autrice. Ma per quale motivo avrebbe dovuto scrivere qualcosa sul suo conto per mettersi in cattiva luce? Non avrebbe alcun senso. Julia è convinta che dietro tutto non ci sia altri che Sergio, e che lo abbia realizzato col solo scopo di destabilizzarla prima della conciliazione. La giovane imprenditrice ne è del tutto convinta, ed è anche sicura che non basterà questo colpo basso per farla desistere dal proseguire con la sua battaglia legale: Julia non si arrenderà così facilmente, ed è disposta a lottare!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 9 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che arriva il momento della verità per Dani. Il ragazzo chiede a Jaime di fargli visitare perché intende parlargli di una cosa molto importante. Il giovane si fa avanti e confessa al padre di non essere Maria, la figlia che ha sempre creduto di avere, ma Dani, suo figlio e ragazzo trans. In un primo momento, Jaime sembra non capire tali parole e rimane moltissimi secondi in silenzio. Successivamente corre ad abbracciare suo figlio, precisando che a lui non importa: basta che sia felice!

La confessione a cuore aperto incoraggia inoltre Jaime a spronare Dani a non avere mai paura e, qualora ne avesse bisogno, lui ci sarà sempre e vuole che suo figlio sia completamente sincero con lui. A tal proposito, Jaime chiede al ragazzo di aiutarlo a comprendere meglio come si è sentito, e gli promette che non parlerà a nessuno di questo “segreto”, fino a quando Dani non sarà pronto.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, nonostante la paura dei lavoratori nel testimoniare contro i propri padroni, Carmen prosegue nella sua raccolta di indizi che possano inchiodare Patricia e trova l’appoggio non solo di Kiros, ma anche quello di Inés. Nel frattempo, Linda è impegnata nell’organizzazione della sua lussuosa festa di compleanno, ma c’è qualcosa che la preoccupa: suo padre non le ha ancora versato l’assegno mensile e non sa come fare.

Nel presente, Julia assume un’avvocatessa, Irene, che è una sua amica d’infanzia, nella sua battaglia legale contro Sergio. Sua madre esprime qualche perplessità, quindi Julia tenta un altro approccio più “morbido” nei confronti dell’ex marito. Intanto, Elena è preoccupata per la costante vicinanza tra Jaime e Dani, ed è convinta che il suo ex marito nasconda un qualche segreto. Spunta online un articolo offensivo nei confronti di Julia, che mette la ragazza in uno stato di allerta: chi lo ha scritto?











