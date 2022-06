Un altro domani/ Anticipazioni puntata 14 giugno: Sergio in fuga, Julia preoccupata

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Julia rinuncia alle nozze con Sergio

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, le vite parallele di Julia e Carmen hanno vissuto significativi stravolgimenti. Julia ha deciso infatti di abbandonare Sergio all’altare, annullando così le nozze programmate ormai da tempo. Dopo aver parlato con Tirso la sera prima, la ragazza si è resa conto di non voler compiere questo passo. Una scelta che ha sconvolto tutti, da mamma Diana allo stesso Sergio che, dopo un breve confronto con la fidanzata nel quale ha avuto conferma che non vi sarà possibilità di restare insieme, fugge facendo perdere le sue tracce e allarmando tutta la comunità.

Nella Guinea spagnola, intanto, Carmen è venuta a conoscenza della relazione clandestina tra Francisco e Patricia. La protagonista è arrabbiatissima con il padre, che le spiega di essere approdato in terra africana quando il rapporto con la madre era già terminato, e ha così deciso di rifarsi una vita. Per farsi perdonare dopo il segreto tenuto nascosto, Francisco propone alla figlia di lavorare con lui in fabbrica: una decisione che, se da un lato intrigherà la ragazza, dall’altro lato manderà su tutte le furie Patricia, non consultata dall’amante su questa proposta.

Un altro domani, anticipazioni puntata 14 giugno: incidente per Kiros, Carmen contro suo papà

Le anticipazioni di Un altro domani della puntata in onda oggi, martedì 14 giugno, vedono l’intera comunità mobilitarsi alla ricerca di Sergio. La scomparsa del ragazzo dopo il mancato matrimonio ha messo in allerta Julia, che teme possa essergli successo qualcosa di grave o che abbia preso qualche decisione inspiegabile dopo il loro confronto. Mentre Diana cerca di tranquillizzarla, la ragazza chiede a Tirso di aiutarla nelle ricerche dell’ex fidanzato: il proprietario dell’albergo mobilita tutto il paese per mettersi sulle tracce del ragazzo.

Sul fronte opposto, a distanza di chilometri ed anni, proseguono i dissidi tra Carmen e Francisco. L’ultimo terreno di scontro tra padre e figlia è un incidente che ha visto coinvolto Kiros in fabbrica: l’operaio avrebbe bisogno di cure, ma il suo capo si rifiuta di soccorrerlo. In colonia c’è carenza di medicinali e, quei pochi che ci sono, sono destinati per la cura dei signori. Kiros tuttavia sta male, la febbre è alta per via dell’incidente al braccio: Carmen decide così di trasgredire nuovamente gli ordini imposti dal padre e trova un modo per curarlo.











