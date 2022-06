Un altro domani/ Anticipazioni puntata 15 giugno: Kiros è grave, Carmen vuole curarlo

Un altro domani, dove eravamo rimasti: grave incidente per Kiros in fabbrica

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è alla disperata ricerca di Sergio: teme infatti che, dopo il mancato matrimonio, possa aver preso decisioni inspiegabili o gli sia successo qualcosa di grave. Per questo motivo la protagonista decide di mettersi in moto e si rifugia anche nel supporto di Tirso: il proprietario dell’albergo la consola e la aiuta nelle ricerche, mobilitando l’intero paese. L’improvvisa scomparsa del futuro sposo ha messo in allerta anche Diana, la madre di lei.

Intanto in Guinea Spagnola sono giorni difficili per Carmen. La ragazza è sempre più in contrasto con il padre e l’ultimo scontro è avvenuto in seguito a un incidente che ha coinvolto Kiros in fabbrica. L’operaio si è infatti procurato una grave ferita al braccio, che ha poi fatto infezione: la febbre è altissima e potrebbe rischiare l’amputazione, se non la morte. Tuttavia Francisco non vuole soccorrerlo: i medicinali della fabbrica sono infatti destinati ai signori locali e bisogna tenere bene a mente la distinzione tra bianchi e neri. Kiros non è dunque meritevole di cura, Carmen per questo si arrabbia con il padre e cerca di soccorrerlo.

Un altro domani, anticipazioni puntata 15 giugno: Tirso ritrova Sergio dopo lunghe ricerche

Un altro domani, nella puntata in onda oggi pomeriggio, vede Julia e Carmen sempre più protagoniste. Stando alle anticipazioni, le ricerche di Sergio sono disperate: Julia allerta la Guardia Civile che si mette subito in moto e anche Tirso, che ha mobilitato l’intero paese, offre il suo aiuto. E alla fine è proprio il proprietario dell’albergo a compiere il giusto passo: mettendosi sulle tracce in mezzo alle montagne, luoghi che conosce molto bene, riesce alla fine a trovare Sergio.

Carmen, nel frattempo, trova il modo di curare Kiros. In fabbrica la ragazza chiede a Patricia di aiutarla nel reperire il giusto medicinale che possa guarire l’operaio. L’amante del padre, quasi a sorpresa, accetta di aiutarla: tuttavia nelle ore successive la donna fa di tutto per attardare le cure, adoperandosi in alcune faccende personali e dunque non consegnando il medicinale a Carmen. Patricia ha ben altri pensieri nel mentre: ha infatti scoperto che Francisco di nascosto ha fatto affari con Ventura, l’uomo più meschino e cinico della colonia.

