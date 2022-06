Un altro domani, anticipazioni puntata 16 giugno 2022/ Tirso trova Sergio e…

Un altro domani, anticipazioni puntata 16 giugno 2022: Tirso mette in salvo Sergio

Scopriamo cosa accadrà oggi nella nuova puntata di Un altro domani in onda oggi su Canale 5. I problemi tra Victor e Ventura iniziano ad essere sempre più evidenti e l’uomo sentirà il bisogno di ribellarsi. Tirso trova Sergio e riesce a portarlo in salvo. Le anticipazioni ci rivelano poi che Sergio decide di trascorrere la notte in albergo, lontano da Julia che non si dà pace. Preoccupata lo raggiunge per fare due chiacchiere. Si presenta davanti alla porta della sua camera con in mano una tavoletta di cioccolata, l’ex fidanzato si intenerisce e la lascia entrare. I due fidanzati chiariscono la loro situazione ammettendo entrambi le proprie responsabilità. Tra Sergio e Julia forse c’è uno spiraglio di speranza che possano riappacificarsi e pensare al loro futuro insieme. Chi invece è rimasto deluso dal comportamento di Julia è Tirso. Il giovane si aspettava da parte della ragazza un ringraziamento per il suo gesto eroico, in fondo si è pure ferito per salvare Sergio, invece da parte sua c’è stata indifferenza.

Nella puntata di Un altro domani, Elena intuisce che Tirso prova un sentimento per Julia e a dargli fastidio è stato il riavvicinamento della donna al suo ex. Patrizia ha mentito a Carmen, non ha nessuna intenzione di procurarle l’antibiotico e a metterla in guardia è Angel il figlio della donna, il quale le suggerisce di rivolgersi a Ines. Carmen però non ottiene nessun aiuto dalla libraia, chi invece riesce a scalfire il cuore della moglie di Ventura è la tata Augustina. Quando l’antibiotico arriva, il braccio di Kiros sta per essere tagliato. Riuscirà Carmen a salvargli la mano?

Un altro domani, dove siamo rimasti: Ines affronta il marito

Cosa è successo nell’episodio precedente di Un altro domani? La famiglia di Sergio non vuole parlare con Julia gli ha procurato un dispiacere enorme, la ragazza è dispiaciuta ma non è colpa sua se il suo ex non si ritrova. Diana spera che si risolva tutto per il meglio perché se fosse diversamente sarebbe difficile convivere con questo peso sulla coscienza. Julia chiama la guardia civile e racconta che il futuro marito è scomparso il giorno dopo l’annullamento del loro matrimonio. Come sempre Sergio ha voluto scegliere al suo posto, programmando un trasferimento in una nuova città senza metterla al corrente e senza sentire il suo parere. Quando non le ha dato nessuna speranza di tornare insieme, è scomparso facendo perdere le sue tracce. Kiros ha la febbre alta, la colpa è della ferita che si sta infettando. Augustina riesce a rimediare un unguento di erbe naturali per rallentare l’infezione. Carmen decide di trovare un medico, ma Francisco potrebbe rifiutare di farlo entrare nella colonia. Carmen chiede aiuto a Linda che riesce a trovare un veterinario, in passato ha curato gli indigeni in altre occasioni. Santos soccorre Kiros, ma non può fare niente, non ha a disposizioni gli antibiotici e se non riesce a reperire i farmaci giusti, sarà costretto ad amputargli la mano.

Nell’episodio di Un altro domani andato in onda ieri, Ines affronta il marito, la sua ostilità nei confronti del figlio sono ingiustificati. Victor è più sensibile di quanto vuole dimostrare, ma Ventura lo vorrebbe più responsabile delle sue azioni, non è più un bambino e deve prendere le decisioni giuste, è un superficiale e l’unico motivo per cui lo ha aiutato fino a oggi è solo per evitare le chiacchiere. Carmen si rivolge a Patrizia, la rimprovera del fatto che la vita di un uomo sia in pericolo e c’è gente che non è disposta a muovere un dito per salvarla. Certe medicine sono reperibili solo nel dispensario della nobiltà. Patrizia ha buoni motivi per non lasciarsi coinvolgere, ma Carmen fa appello alla sua generosità. Patrizia le promette che avrà il suo aiuto, lo fa solo per preservare il nome della famiglia e dell’azienda. Julia è preoccupata passano le ore e di Sergio nessuna notizia. Tirso suggerisce alla guardia civile di iniziare le ricerche a valle, ma Enrique decide di proseguire in un’altra direzione. Tirso sceglie di andarci da solo, se il sentiero non si conosce è pericoloso e Sergio potrebbe aver avuto dei problemi. Patrizia nel controllare la situazione contabile dell’azienda si accorge che è in perdita. Mette Francisco di fronte al problema e pretende delle spiegazioni. Francisco le dice che ha investito del denaro su un progetto che all’inizio aveva escluso di finanziare. Purtroppo è andato male e per fronteggiare le spese è stato costretto a chiedere un prestito a Ventura. Patrizia va su tutte le furie, rassicura l’amante che le starà vicino, ma non lo perdonerà per averle tenuto nascosto un problema di questa portata. Qualsiasi cosa che l’uomo possa fare per mettere fine a questo calvario, niente può cambiare lo stato dei loro conti. Sergio è andato alla Chebrada, un posto pericoloso in mezzo alle montagne, il sentiero sembra facile da valicare ma si rileva pericoloso anche per gli esperti. Julia si sente in colpa, Tirso per trovare Sergio sta mettendo a rischio la sua vita. Elena l’avvisa che il suo ex fidanzato è stato ritrovato.











