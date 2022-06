Un altro domani/ Anticipazioni puntata 17 giugno: Julia e Sergio si sposano!

Un altro domani, anticipazioni puntata 17 giugno

Le anticipazioni di Un altro domani di oggi, venerdì 17 giugno 2022, ci rivelano che Julia e Sergio si sono finalmente riappacificati, dopo aver trascorso una notte a confrontarsi si sono ravvicinati. Sergio chiede di nuovo a Julia se vuole sposarlo. La ragazza accetta la proposta di matrimonio, ma questa volta la situazione è diversa. Julia si è resa conto che senza Sergio si sente un pesce fuori dall’acqua, hanno condiviso molti momenti felici della loro vita per gettare tutto alle ortiche. Non può permettersi di mandare di nuovo all’aria le nozze. Il matrimonio viene celebrato senza alcun ricevimento in pompa magna, ma in forma intima e riservata, i due giovani decidono di non dire nulla del matrimonio nemmeno ai loro rispettivi genitori. Il paese è tutto in festa per loro, a eccezione di Tirso che si aspettava un finale diverso a suo favore.

Una vita/ Anticipazioni puntata 17 giugno: David respinge le avance di Genoveva

Carmen ha fatto di tutto per evitare che a Kiros gli venisse tagliata la mano. Finalmente riesce a rimediare gli antibiotici e nonostante gli indigeni gli remano contro, lei insiste e procede nelle cure. Con la somministrazione degli antibiotici lo stato di salute di Kiros migliora, la febbre scende e l’infezione diminuisce. Il suo gesto coraggioso viene apprezzato dagli indigeni che mostrano riconoscenza nei suoi confronti. Se da una parte Carmen è riuscita a raggiungere il suo obiettivo di non amputare il braccio a Kiros, dall’altra deve affrontare l’ira del padre, difatti l’uomo teme che il gesto della figlia possa avere delle ripercussioni sull’intera comunità. Francisco trova una soluzione: dare Carmen in sposa a Victor, così da mettere a bada il carattere irruento della figlia e i risolvere i suoi problemi finanziari che ha in sospeso con Ventura. Patrizia sostiene la sua iniziativa.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 17 giugno: Ridge preoccupato per il padre Eric

Un altro domani, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap “Un altro domani” le condizioni di salute di Kiros peggiorano, Carmen ha chiesto aiuto a tutti, Patrizia le ha promesso che le avrebbe recuperato l’antibiotico per far scendere la febbre ed evitargli che il braccio gli venga amputato, ma l’attesa è lunga e mentre la situazione precipita, Carmen non perde la speranza. Angel che ha ascoltato di nascosto la conversazione che la ragazza ha avuto con la madre, decide di intervenire. Angel la mette in guardia di non fidarsi troppo della madre. Se le ha promesso di darle una mano lo ha fatto soltanto per guadagnare tempo, non è intenzionata ad aiutare Kiros. Carmen gli chiede a chi può rivolgersi e il giovane le suggerisce di appellarsi a Ines. La ragazza informa la moglie di Ventura che un ragazzo di colore della colonia sta rischiando di morire se non gli vengono somministrati gli antibiotici. Lei è l’unica che può aiutarla, ha accesso ai medicinali della colonia e recuperarne un flacone non dovrebbe esserle difficile. La donna conosce quali sono le regole della colonia e per non rompere gli equilibri sociali tra bianchi e neri decide di non assecondare la richiesta di Carmen. Quando Ines incontra Angel lo rimprovera di aver fatto il suo nome a Carmen. Il giovane redarguisce l’amante, se c’è in gioco la vita di un uomo e può salvargli la vita lo deve fare. Il tempo passa e gli amici di Kiros decidono di intervenire amputandogli il braccio. Augustina fa l’ultimo tentativo e chiede a Ines di aiutarla a salvare la vita del giovane.

Sei Sorelle, anticipazioni puntata 16 giugno 2022/ Petra rivela alle sorelle...

Nell’ultima puntata di “Un altro domani” Sergio è stato ritrovato. La giovane sente il bisogno di vederlo e con in mano una confezione di cioccolata bussa alla porta della sua camera di albergo. La coppia trascorre la notte chiacchierando del tempo passato, dei momenti belli trascorsi insieme e di quanto Julia si sia preoccupata per la sua assenza. Sergio nei due giorni che ha passato nel bosco, ha avuto molta paura di non farcela, ma ha anche avuto il tempo di riflettere sui suoi errori, di come si sia fatto soffocare dal lavoro trascurando la fidanzata. Sergio riconosce che se Julia lo ha lasciato sull’altare è perché non è stato capace di darle le attenzioni che si meritava, alla fine ha fatto la scelta giusta. I due giovani si avvicinano e trascorrono una notte di passione. Il mattino dopo Sergio chiede a Julia se vuole sposarlo, senza cerimonia sfarzosa, ma solo un rito semplice e intimo. Tirso confida a Elena di esserci rimasto male, perché Julia non lo ha nemmeno ringraziato per avergli ritrovato il fidanzato. Elena lo rassicura che la ragazza lo farà, ma gli eventi delle ultime ore l’hanno assorbita totalmente. Maria si riappacifica con Cloe ma solo per un istante perché la ragazza le dice che rinuncia ad andare a studiare a Madrid perché lei è stata scelta mentre l’amica non ha superato la selezione e se decidesse di trasferirsi a Madrid ci rimarrebbe male. Cloe interpreta male le parole di Maria, una vera amica non può essere invidiosa dei successi dell’altra, probabilmente Maria non ha capito nulla del loro rapporto. Tutto è pronto per amputare il braccio di Kiros, Ines consegna ad Angel l’antibiotico che fa recapitare a Carmen, ma gli amici di Kiros si rifiutano di somministrargli il farmaco, è troppo tardi e l’effetto non sarebbe immediato per evitargli la morte, l’unica soluzione è amputargli la mano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA