Un altro domani/ Anticipazioni puntata 22 giugno: Carmen in pericolo, arriva Kiros

Le anticipazioni della soap opera Un altro domani in onda oggi, mercoledì 23 giugno 2022, ci rivelano che Carmen ha un legame indissolubile con Augustina e la donna percepisce quando la sua prediletta è in difficoltà. La ragazza è scomparsa e nessuno sa dire che fine abbia fatto. La tata cerca aiuto e per scongiurare il peggio chiede se qualcuno possa mettersi sulle sue tracce. La gente non muove un dito, la stessa Patricia ordina a Kiros di non correre dietro a Carmen ma di stare al suo posto. Augustina disperata supplica il ragazzo di darle una mano. In effetti la ragazza nella giungla ha fatto uno spiacevole incontro: si trova faccia a faccia con un serpente, grazie all’intervento provvidenziale di Kiros riesce a uscirne indenne. Ribero si è dimenticato di fare gli auguri a Cloe per il loro anniversario. Ribero vorrebbe rimediare e a darle una mano ci pensa Maria che riesce a portare la pace nella coppia.

Un altro domani, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Un altro domani Julia è da pochi giorni sposata con Sergio e già il marito è tornato a prendere le decisioni per suo conto senza consultarla. La novità è che dietro la scelta di vendere la casa di Carlos c’è Diana, ma Julia come sempre è all’oscuro di tutto. Tirso vorrebbe acquistare la villa di Carlos e presenta la sua offerta. Julia è combattuta, non è convinta di vendere la proprietà, ma dovendolo fare è propensa a darla a Tirso. La situazione si complica quando compare Mario, un anziano signore che presenta un’offerta superiore a quella dell’albergatore. Sergio è intenzionato a vendere all’uomo, Julia invece vorrebbe assecondare il desiderio del suo amico: ampliare l’hotel. Mario è disposto a pagare qualsiasi somma pur di tornare in possesso della casa di Carlos. Questa sua insistenza insospettisce Julia che chiede a Elena se conosce l’uomo e se in passato ha avuto qualche rapporto che lo tiene ancora oggi legato a suo padre e a sua nonna.

Nell’ultima puntata di Un altro domani, in Guinea anche Carmen è alle prese con un problema complicato. La ragazza facendo dei controlli scopre che i lavoratori vengono sottoposti a turni di lavoro disumani. Ne parla con il padre che reagisce male e ordina alla figlia di non occuparsi di queste faccende, ma come sempre la ragazza non mostra nessun interesse nelle parole del padre e va avanti per la sua strada. La situazione si complica quando i lavoratori scioperano per manifestare il malcontento. Francisco si arrabbia con Carmen e le impone di starne fuori. Patricia è sempre più occupata a portare avanti il suo piano: far convolare a nozze Victor e Carmen per riassestare le finanze dell’azienda. Carmen decide di attraversa la giungla per raggiungere il confine, dove per ascoltare le lamentele dei lavoratori e negoziare con loro prima che lo sciopero si trasformi in una rivolta.

