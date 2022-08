Un altro domani/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Julia andrà a Madrid?

Un altro domani, anticipazioni puntata 31 agosto

Nella puntata di oggi, mercoledì 31 agosto, della soap opera spagnola Un altro domani Leticia è disposta a collaborare con Julia a una condizione: spostare la sede del suo laboratorio a Madrid, dove verranno assunti dei nuovi dipendenti, più qualificati. Julia si trova davanti a un bivio: sa che deve accettare la proposta di Leticia per saldare il prestito che le ha concesso la madre Diana, ma questo significherebbe lasciare in mezzo alla strada Elena e tutti gli altri dipendenti. A Rio Muni Francisco ha implorato la figlia Carmen di sposare Victor, per salvare gli affari di famiglia. La Villanueva non vuole diventare la moglie del Velez De Guevara junior, perché è innamorata di Kiros. I due giovani decidono di scappare insieme, ma prima fanno credere a Patricia e al suo amante che Carmen andrà all’altare con Victor…

Un altro domani, dove siamo rimasti

La serie spagnola “Un altro domani” (“Dos vidas” il titolo originale) racconta la storia di due giovani donne, Julia e Carmen. La prima vive nella Madrid di oggi ed è in cerca della verità sulle proprie origini, la seconda ha vissuto nella Guinea Spagnola degli Anni ’50. Le due sono strettamente legate: sono nipote e nonna. Ma cosa è successo nelle ultime puntata della soap opera? Julia è felice di poter tenere aperto il laboratorio. Grazie all’aiuto di Sergio, la sua idea di dipingere i mobili con motivi africani conquista un’imprenditrice del settore, Leticia, che le propone di una collaborazione.

