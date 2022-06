Un altro domani/ Anticipazioni puntata 6 giugno: Julia e la storia di Carmen

Un altro domani, al via la soap opera spagnola

Oggi, lunedì 6 giugno 2022, alle 14.45 su Canale 5 prende il via la serie “Un altro domani” (titolo originale: “Dos Vidas”). In onda dal lunedì al venerdì, la soap opera spagnola narra – in diverse linee temporali – la storia di due donne, nonna e nipote, in lotta per prendere il controllo del proprio destino. La prima, Julia (Laura Ledesma), trentenne, vive nell’odierna Spagna: ha ereditato la casa di montagna dal padre e sta per sposare un uomo che non ama. La seconda, Carmen (Amparo Piñero), nonna di Julia, sbarca nella Guinea degli Anni ’50, che all’epoca era una colonia spagnola. Due donne, vissute in due epoche diverse ma unite da un legame profondo: entrambe desiderose di cambiare il mondo, di realizzare i propri sogni, di lottare per l’amore, anche se tutto è contro di loro. La soap “Un altro domani” è stata girata nel Parco Rurale di Anaga, a Tenerife, e in diverse località montane di Madrid. Nel cast anche Manuel Regueiro, Iago Garcia, Aída de la Cruz e Borè Buika.

Un altro domani, anticipazioni puntata 6 giugno

Nella prima puntata di “Un altro domani” Julia è una ragazza di città con una vita molto organizzata, un buon lavoro e un fidanzato che sta per sposare. Qualche giorno prima delle nozze, Julia riceve una notizia sconvolgete e decide di trasferirsi in un paesino vicino a Madrid, nella vecchia casa di Carmen, sua nonna. Ad accoglierla in paese c’è Elena, cara amica e vicina di casa dell’uomo che ha scoperto essere il suo vero padre: Carlos. Elena e sua figlia aiutano Julia a stabilirsi nella vecchia chiesa, ma qualcuno scaglia una pietra contro una finestra rivelando il nascondiglio di un vecchio diario di Carmen. In queste pagine Carmen racconta la sua storia: anni prima, era fuggita dalla Guinea Spagnola dopo esser stata coinvolta in un tragico evento, e si era stabilita nel paese alle porte di Madrid. Un lungo viaggio che aveva intrapreso in compagnia dei suoi diari e di un amore proibito…

