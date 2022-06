Un altro domani/ Anticipazioni puntata 7 giugno: Julia scopre il diario di Carmen

Un altro domani: al via ieri la nuova soap, protagoniste Julia e Carmen

Un altro domani ha fatto il suo esordio ufficiale ieri pomeriggio con la prima puntata. La nuova soap opera spagnola di Canale5 racconta le vicende di due donne, Julia e Carmen, unite da un legame indissolubile e profondo nonostante abbiano vissuto in epoche diverse. Julia è una ragazza di città e la sua vita è apparentemente perfetta: ha un ottimo lavoro e un fidanzato con il quale sta per sposarsi, seppur non del tutto convinta. La sua vita cambia drasticamente quando, a pochi giorni dalle nozze, riceve una lettera misteriosa dal padre biologico Carlos, di cui non era a conoscenza. Carlos le ha infatti lasciato in eredità una vecchia casa vicino a Madrid.

Entra successivamente in gioco il personaggio di Carmen e, attraverso un salto temporale. si viene a conoscenza della sua storia. La donna visse nella Guinea spagnola degli anni ’50, dalla quale è dovuta scappare dopo essere stata coinvolta in un tragico evento. In una vita all’insegna della fuga continua, Carmen ha portato sempre con sé i suoi diari personali, nei quali annotava riflessioni e pensieri privati. Le vite di Carmen e Julia sono inevitabilmente intrecciate: le due infatti sono nonna e nipote.

Un altro domani torna oggi in onda con una nuova puntata e, stando alle anticipazioni, sono previsti colpi di scena anche in questa seconda puntata. Julia è ancora incredula per le sconvolgenti scoperte e decide comunque di passare qualche giorno nella casa che il padre Carlos le ha lasciato in eredità. Riceve subito una buona accoglienza dalla vicina Elena, che la aiuta a risistemare la casa tutta sporca e fatiscente. Tuttavia qualcuno non sembra contento di questo nuovo arrivo in città e le lancia una pietra contro la finestra, che va in frantumi.

Un passaggio-chiave nelle vicende delle protagoniste, dal momento che Julia scopre il diario privato di Carmen e ne legge le vicissitudini. Carmen ha infatti raccontato, fra le righe del diario, di aver raggiunto l’Africa dove il padre è proprietario di una segheria. Dal suo scritto si percepisce come la vita lì sia complicata, a causa di rigide regole sociali e dai soprusi che la comunità africana quotidianamente subisce. Il giorno dopo il suo arrivo, Carmen scompare.











