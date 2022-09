Un altro domani/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Tirso un “amico” per Julia

Un altro domani, anticipazioni puntata 9 settembre

Le anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani di oggi, venerdì 9 settembre 2022, ci rivelano che Carmen e Kiros sono in crisi. Lui si sente tradito e usato, per sfogare la sua rabbia si dedica al lavoro senza tregua. Ventura fa pressione a Francisco ricordandogli che deve restituirgli il debito. Julia è disperata, Sergio è scomparso, non risponde alle sue telefonate. Vorrebbe condividere la gravidanza con il marito, ma l’uomo è scomparso. Questa situazione si ripercuote sul suo stato di salute già cagionevole peggiorando il quadro generale. Julia non sentendosi bene affida alla madre la direzione della bottega. Tirso ha appreso da Diana che Julia è incinta. L’albergatore per ora preferisce accantonare il discorso che ha in sospeso con la ragazza per dargli tutto il suo appoggio. Questo atteggiamento preoccupa Elena, i sentimenti di Tirso sono più profondi di quelli che lei potesse pensare. Cloe dopo essere stata lasciata da Dani sta male. Ha deciso di andare a Madrid per discutere la questione direttamente con il ragazzo, ma Maria è molto critica nei suoi confronti.

Un altro domani, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Un altro domani Victor e Carmen passeggiano per le strade di Rio Muni quando vengono interrotti da Kiros che vuole delle spiegazioni dalla ragazza su una questione lasciata in sospeso. Carmen risponde in codice all’operaio facendo credere al fidanzato che devono discutere di una partita di legnami. Kiros le fa capire che l’aspetta in fabbrica in tarda serata. Alicia informa Ines che parlando con Patricia le ha tolto ogni dubbio. Le ha fatto credere che la calza trovata nella borsa di Angel appartenga a lei e ha chiesto alla donna di non divulgare la notizia per tutelare la sua persona, facendosi promettere che avrebbe messo a tacere qualsiasi pettegolezzo sulla questione. Ines tira un sospiro di sollievo ma non si spiega come abbia fatto la calza a finire in quel posto. In realtà è stata Alicia. Quando è andata a casa di Ventura per riferirgli del tradimento della moglie, è entrata nella camera da letto di Ines e ha prelevato un paio di calze che poi senza farsi accorgere, ha nascosto nella borsa di Angel. Diana fa pressione a Julia suggerendole di dire a Sergio che aspetta un bambino. Maria continua a ricevere i messaggi di Chloe che crede di inviarli a Dani. La ragazza vorrebbe conoscere la verità sul silenzio del ragazzo nei suoi confronti. Maria/Dani le risponde che si è reso conto della situazione, la distanza li ostacolerà sempre e decide di chiudere la relazione. Julia trova coraggio e affronta Sergio, lo ringrazia per esserci sempre stato, per supportarla e incoraggiarla poi senza pensarci gli comunica di essere incinta. Sergio non reagisce bene, è stato preso alla sprovvista e non sa cosa dire e con la scusa di aver bisogno di pensare fugge via, lasciando Julia incredula.

Finalmente Kiros e Carmen riescono a incontrarsi. L’operaio le chiede perché ha accettato la proposta di fidanzamento di Victor buttando via tutto quello che hanno sognato. Carmen replica di non poter rispondere alle sue domande. Mentre stanno parlando entra in fabbrica Patricia attirata da alcune voci. Kiros esce allo scoperto e tenta di dissuadere la sua padrona facendole credere che è li per terminare un lavoro lasciato in sospeso. Per la prima volta Ventura è contento di ammettere di essersi sbagliato, sta riconoscendo i meriti di Victor. Se il figlio continua con questo passo e lasciando da parte ogni esitazione, comportandosi da uomo, gli affiderà il comando di tutte le attività. Victor apprezza l’offerta del padre ma preferisce costruirsi da solo la sua carriera, conosce le sue attività e non vuole seguire le sue orme. Non può liberarsi del passato, ma tutto ciò che riguarda il futuro è solo affare suo e si terrà alla larga dai suoi affari loschi, dimostrandogli che può farcela da solo. Kiros cerca risposte da Carmen e prova a cercarla in casa, Enoa gli dice di andare a vedere nella sua stanza senza farsi vedere. Per caso legge una pagina del diario della ragazza dove esprime tutti i suoi dubbi sulla relazione con l’operaio, pensando che possa essere soltanto un’infatuazione.

