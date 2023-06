Un altro domani non va in onda il 14 giugno/ Quando torna e anticipazioni prossime puntate

Un altro domani non va in onda oggi su Canale 5

Anche oggi salta la messa in onda di Un altro domani. La soap non sarà trasmessa il 14 giugno 2023 per lasciare spazio all’informazione. La morte di Silvio Berlusconi, avvenuta lunedì, ha sconvolto i palinsesti delle reti Rai e Mediaset, costringendo allo stop molti programmi d’intrattenimento. Al loro posto sono stati trasmessi notiziari e speciali per ricordare la personalità del leader di Forza Italia, con approfondimenti e ospiti che hanno raccontato da vicino il loro incontro con l’ex Premier italiano. Oggi, nel primo pomeriggio, sono previsti i funerali di Stato di Berlusconi, che saranno seguiti in diretta a reti unificate. L’appuntamento è dalle 14:00 fino alle 17:00.

Canale 5 comincerà con uno speciale del telegiornale dalle ore 13:45 e fino alle 18:25. Per questo motivo, le soap della rete Mediaset saranno soppresse: oggi niente Beautiful, Terra amara e Un altro domani. Salvo altre variazioni di programma, tutte le soap dovrebbero tornare presto in onda. Ecco quando.

Un altro domani, anticipazioni prossime puntate su Canale 5

Un altro domani dovrebbe tornare regolarmente in onda su Canale 5 da giovedì 15 giugno 2023 con le nuove puntate. Nei prossimi appuntamenti seguiremo ancora le vicende ambientate a Rio Muni. Carmen è particolarmente preoccupata per Victor, dopo che lui ha osato oltraggiare suo padre. Conoscendo l’irascibilità di Ventura, la ragazza comincia seriamente a temere per la vita del suo amico. Disperata, Carmen arriva a chiedere l’aiuto del padre affinché restituisca a Victor il suo vecchio posto di lavoro. Linda invece scopre che Angel potrebbe averla tradita, raccontando il suo progetto di rilevare il Rio club a Inés.

Ai giorni nostri, Julia è sempre più in sintonia con Leo, mentre la sua amicizia con Tirso si sgretola. L’imprenditrice ne parla con Elena, però avvisa l’amica di non dire nulla a Diana, con la quale ha ancora un rapporto altalenante. A tal proposito, Leo propone a madre e figlia di fare una seduta insieme di psicoterapia. Tuttavia le due donne non hanno proprio intenzione di voler appianare le proprie divergenze.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia cerca di capire cosa possa aver spinto Leo a cercare un’altra sistemazione, e teme che sua madre abbia fatto qualcosa da costringerlo ad andarsene. Ma l’amico tiene molto alla sua privacy e non sarà facile per la ragazza farlo parlare. L’amicizia tra Julia e Tirso è a un bivio, mentre lui deve anche tenere a bada Erik, il cui rapporto non va più così bene perché non accetta che suo zio abbia una relazione con sua madre Olga.

A Rio Muni, Ventura organizza una serata con i suoi soci e stimati colleghi allo scopo di ripulire il suo nome, dopo i recenti avvenimenti che hanno coinvolto suo figlio. Per questo motivo invita Victor a partecipare e a fare buon viso a cattivo gioco. Il ragazzo, però, finisce col rovinare gli intenti del padre, che giura di fargliela pagare. Carmen è molto preoccupata per la situazione dell’amico, che da quando è uscito di prigione è letteralmente cambiato.











