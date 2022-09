Un altro domani non va in onda, perché?/ Anticipazioni puntata 20 settembre

Un altro domani non va in onda oggi: ecco il motivo

Un altro domani non va in onda oggi, 19 settembre: la soap spagnola, infatti, si prende una breve pausa per lasciare spazio allo speciale del TG5 che seguirà in diretta il Funerale della Regina Elisabetta II. In realtà, il collegamento sulla rete Mediaset parte già dalla mattina con una puntata speciale di Verissimo: il programma seguirà passo dopo passo la cerimonia, accompagnando il pubblico in questo momento storico per la monarchia inglese.

Lo stop alla programmazione di Un altro domani sarà solo per oggi; da domani, martedì 20 settembre 2022, la soap spagnola tornerà in onda su Canale5 alla sua normale fascia oraria pomeridiana. Ecco le anticipazioni sulla prossima puntata.

Un altro domani, anticipazioni prossima puntata 20 settembre 2022

Nella prossima puntata di Un altro domani, Tirso è disorientato dopo l’arrivo del nipote in città, soprattutto dopo aver scoperto un grande segreto di famiglia. L’albergatore non ha esitato a rimproverare al nipote, Erik, di aver rivelato a Julia, Mario ed Elena che il padre è in carcere. Intanto, Sergio e Julia hanno divorziato, ma ora vanno più d’accordi di prima. I due, inoltre, hanno intenzione di annunciare la notizia con una festa. Diana è senza parole dopo aver sentito l’idea di sua figlia.

Víctor è stanco di vedere come il suo rapporto con Carmen finisce per deteriorarsi di minuto in minuto, a causa della sua presenza in fabbrica. Il giovane, per cercare di salvare questa situazione, prende una decisione molto drastica, pensando di fare solo del bene alla figlia di Don Francisco. Alicia, intanto, intende passare molto più tempo con Ángel con una scusa ben precisa: farsi vedere in pubblico in coppia, perché pensa che così potrà recuperare, una volta per tutte, il suo amore. Il giovane, però, è contrario all’idea.

Un altro domani: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia presenta Sergio come nuovo lavoratore nella sua bottega. Tutti sono assolutamente sorpresi dalla notizia, ma la accettano con un certo piacere. Tutti tranne Elena, che vede in Sergio un pericolo per la dinamica lavorativa del team che si è già consolidata. Tirso è stato travolto dall’arrivo del nipote e, soprattutto, dall’improvviso interesse che ha suscitato nel paese. Così finisce per chiudersi in se stesso. Questo comportamento finisce per influenzare i suoi rapporti con Julia ed Elena.

Carmen ha accettato di tornare a lavorare in fabbrica grazie a Patricia, che ha fatto verso di lei un gesto inaspettato. Il suo ritorno, però, è a una condizione: che la donna non si intrometta nel funzionamento dell’officina. La figlia di Don Francisco era consapevole che, dopo quanto avvenuto, avrebbe avuto un’accoglienza fredda da parte degli operai, in particolare Kiros.











