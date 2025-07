Un altro ferragosto, film su Rai 3 diretto da Paolo Virzì

Sabato 12 luglio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:25, la commedia drammatica dal titolo Un altro ferragosto. Si tratta di una produzione italiana di Lotus Production e Rai Cinema nel 2024, sequel di Ferie di ferragosto (1996) e diretto anche in questa occasione da Paolo Virzì, cineasta vincitore del Leone d’oro per Ovosodo. La colonna sonora è invece affidata al compositore e musicista Battista Lena, che con Virzì aveva già lavorato in Ferie d’agosto (1996) e Ovosodo (1997).

I protagonisti di questa commedia corale includono diversi nomi celebri del cinema italiano, tra cui: Silvio Orlando (già diretto dal regista in Ferie d’agosto e Siccità); Sabrina Ferilli (diventata famosa proprio grazie a La bella vita di Paolo Virzì); Christian De Sica (quest’anno tornato sul grande schermo con Delitto sulle nevi di Eros Puglielli); Laura Morante (già su un set di Virzì in Ferie d’agosto). Completano il cast Emanuela Fanelli, Ema Stokholma, Paola Tiziana Cruciani e Rocco Papaleo.

La trama del film Un altro ferragosto: un nuovo divertente scontro tra famiglie

Un altro ferragosto ci fa ritornare dopo quasi trent’anni sull’Isola di Ventotene. Durante quella vacanza Cecilia e Sandro avevano concepito un figlio, Altiero, che ora è diventato un abile imprenditore e si è sposato con un modello. Lui e il compagno hanno deciso di trascorrere le loro vacanze proprio sull’isola per stare a fianco di Sandro, ormai molto anziano e malato.

Insieme a loro anche gli amici di sempre, pronti a trascorrere un’ultima vacanza indimenticabile, ma inaspettatamente scoprono che sull’isola c’è anche la famiglia Mazzalupi, arrivata sul posto per il matrimonio della figlia Sabry, una famosa influencer. Ancora una volta, a distanza di ventott’anni, le due famiglie si trovano a fronteggiarsi, in un nuovo Ferragosto insieme.

