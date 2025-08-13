Un americano a Parigi è lo spettacolare musical di Vincente Minnelli con protagonista Gene Kelly. Al suo fianco, Leslie Caron, Oscar Levant e Nina Foch

Un americano a Parigi, film su Rete 4 diretto da Vincente Minnelli

Mercoledì 13 agosto 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, la commedia musicale dal titolo Un americano a Parigi. Si tratta di un progetto cinematografico del 1951 prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer e diretto da Vincente Minnelli, padre dell’altrettanto nota Liza Minnelli e vincitore del Premio Oscar per Gigi. Le musiche, invece, vedono la collaborazione di alcuni tra i nomi più celebri di questo settore, in particolare George Gershwin, Ira Gershwin, Johnny Green e Saul Chaplin.

I protagonisti sono interpretati da Gene Kelly, attore e cantante statunitense diventato famoso a livello internazionale proprio grazie a due classici di Hollywood, questo film e Cantando sotto la pioggia (1952), e Leslie Caron, attrice e ballerina francese qui al suo esordio sul grande schermo. Al loro fianco un cast di spessore che comprende tra gli altri: Oscar Levant, Georges Guétary, Nina Foch, Paul Maxey e Anna Q. Nilsson.

La trama del film Un americano a Parigi: la felicità è nelle cose semplici

Un americano a Parigi vede protagonista il giovane Jerry Mulligan, un veterano americano che, dopo aver prestato servizio durante la Prima Guerra Mondiale, decide di trasferirsi a Parigi per inseguire il sogno di diventare pittore. Affascinato dalla vivacità artistica e culturale della città, Jerry si stabilisce nel cuore della capitale francese, dove spera di trovare ispirazione e successo.

La sua presenza non passa inosservata: il suo fascino ed il suo talento attirano l’attenzione di Milo Roberts, una donna elegante e benestante, appassionata d’arte e collezionista, che si offre di promuovere il suo lavoro. Tuttavia, le sue intenzioni non sono del tutto disinteressate: Milo è attratta da Jerry anche sul piano personale. Benché inizialmente lusingato dalle attenzioni e dalle opportunità offerte da Milo, Jerry si rende presto conto che il mondo dorato in cui lei vorrebbe introdurlo non gli appartiene.

Il lusso e la mondanità non lo soddisfano: ciò che lo tocca davvero è l’autenticità, la semplicità e, soprattutto, l’amore. È così che incontra Lise Bouvier, una giovane commessa francese dal carattere dolce e riservato: tra i due nasce una profonda connessione, ma la situazione si complica quando Jerry scopre che Lise è già promessa a Henri Baurel, un pianista di successo che la ama sinceramente. Riusciranno i due giovani innamorati a coronare il loro sogno d’amore nonostante i numerosi ostacoli?