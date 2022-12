Un amico molto speciale, Italia 1/ Il piccolo Antoine aiuta il ladro Babbo Natale

Un amico molto speciale in onda il giorno di Natale

Nel pomeriggio di Natale, su Italia 1, andrà in onda alle 16:35 il film “Un amico molto speciale”, realizzato in Francia nel 2014 dal regista Alexandre Coffre, autore anche della sceneggiatura, coadiuvato da Rachel Palimieri, Fabrice Carazo, Laurent Zeitou, Carol Noble.

La fotografia è stata affidata a Pierre Cotterau, il montaggio a Hervé DeLuze, la realizzazione della colonna sonora a Klaus Badelt (che ha lavorato anche in altri grandi film come Il principe d’Egitto, Il gladiatore, Pirati dei Caraibi) e la scenografia a Gwendal Bescond, mentre dei costumi si è occupata Virginie Montel. Il cast del film Un amico molto speciale è composto da molti volti emergenti del cinema francese ma troviamo allo stesso tempo attori più celebri e conosciuti. I principali protagonisti sono Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme, Michael Abitelboul, Philippe Rebbot e Amélie Glenn.

Un amico molto speciale, la trama del film

La trama di “Un amico molto speciale” parla di Antoine (Victor Cabal), un bambino di sei anni orfano di padre, che vive con la madre, interpretata da Annelise Hesme, a Parigi. Alla vigilia di Natale il bimbo chiede a Babbo Natale di volare con lui sulla sua slitta così da poter rivedere il padre. La stessa notte, il piccolo Antoine vede arrivare sul suo balcone quello che pensa essere Santa Claus, che è in realtà un ladro sotto mentite spoglie, intrufolatosi nel palazzo per rubare.

Il bambino lo seguirà nella notte, credendo che sia proprio Babbo Natale, candidandosi per il ruolo di suo aiutante. Il ladro lo userà come assistente per i furti, ingannandolo e dicendogli che per far “ripartire” la sua slitta è necessario dell’oro, che Antoine deve quindi rubare. Il ladro ne ha in realtà bisogno per risanare un debito contratto con alcuni uomini dai quali è minacciato. Tra il bambino e il Babbo Natale ladro nasce però una profonda amicizia con momenti intensi, ricchi di emozioni, tristi e gioiose. Antoine, nel corso del film, capirà che purtroppo non rivedrà mai più il padre morto, ma allo stesso tempo si renderà conto della fortuna di avere ancora una madre amorevole. Il ladro invece ritroverà la strada dell’onestà proprio grazie al bambino. Un giorno, al supermercato, il bambino risentirà la voce del suo amico Babbo Natale, che è ora un commesso: i due si ritroveranno, senza nessun inganno di mezzo.

