Un amico molto speciale/ Su Italia 1 il film con Tahar Rahim (oggi, 30 dicembre)

Un amico molto speciale in onda su Italia 1 oggi, lunedì 30 dicembre 2019, dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2014 con alla regia Alexandre Coffre il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Rachel Palimieri, Fabrice Carazo, Laurent Zeitou e Carol Noble. Il montaggio è stato eseguito da Hervè DeLuze, le musiche della colonna sonora sono state composte da Klaus Badelt ed i costumi indossati dagli attori sulle varie scene sono stati firmati da Virginie Montel. Nel cast sono presenti Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme, Michael Abiteoul e Philippe Rebbot.

Un amico molto speciale, la trama del film

Ecco la trama di Un amico molto speciale. La vigilia di Natale in una città meravigliosa come Parigi un piccolo bambino di 6 anni di nome Antoine si ritrova nella casa di sua madre. Per lui è una vigilia molto importante in quanto la prima senza il proprio adorato padre scomparso recentemente. Il suo unico desiderio per questa ricorrenza è quello di poter riabbracciare il proprio padre anche soltanto per un istante e questo è quello che chiede a Babbo Natale. Mentre sta dormendo nella sua cameretta nella notte della vigilia di Natale il bambino sente degli strani rumori e si affaccia sulla propria finestra individuando Babbo Natale che in realtà altri non è se non un ladro intenzionato a svaligiare appartamenti della città per poter ottenere il maggior quantitativo di oro necessario per ripagare i propri debiti con alcuni pericolosi criminali pronti ad ucciderlo. Il bambino si butta immediatamente tra le braccia di Babbo Natale convinto che sia arrivato per consentirgli di raggiungere suo padre quest’ultimo avendo capito di poter sfruttare la situazione a proprio vantaggio gli racconta di un danno presunto sulla sua slitta per cui necessità di oro per poterla riparare e quindi ripartire. Accade così che il finto Babbo Natale malvivente porti con sé per tutta la durata della vigilia di Natale il bambino sfruttandone le dimensioni minute per poter mettere a segno diversi colpi all’interno delle case dei francesi mentre loro dormono oppure sono in giro per la città in ragione dei festeggiamenti. Nel corso di questa incredibile avventura ci sarà modo per entrambi di instaurare un bellissimo rapporto di amicizia con momenti di grande tenerezza durante i quali entrambi capiranno delle importanti considerazioni sulla vita. Il piccolino dovrà prendere atto che suo padre non tornerà mai più mentre il finto Babbo Natale troverà quella necessaria spinta per poter abbandonare una volta per sempre il mondo del crimine e diventare una cittadino onesto e integerrimo.

Il trailer di Un amico molto speciale



