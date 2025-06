Un amore a 5 stelle è una commedia sentimentale con protagonista l'insolita coppia formata dalla pepata Jennifer Lopez e dall'algido Ralph Fiennes

Un amore a 5 stelle, film su Rai 1 diretto da Wayne Wang

La prima serata di Rai 1 si illumina con la magia di una favola contemporanea, proponendo alle 21:30 di lunedì 16 giugno il film Un amore a 5 stelle. Questa commedia romantica, diretta nel 2002 da Wayne Wang, cattura l’essenza di un’epoca e la traspone in una New York da sogno, rielaborando la storia di Cenerentola con umorismo e calore.

A trainare la pellicola è l’energia di Jennifer Lopez, che in quegli anni era una vera e propria forza della natura, capace di dominare le classifiche musicali e il botteghino. La scelta del suo principe rappresenta un piccolo colpo di genio: a interpretarlo è Ralph Fiennes, attore di sublime formazione drammatica, che qui si spoglia dei panni tormentati che lo hanno reso iconico per indossare con leggerezza quelli del politico affascinante. Questo incontro tra mondi recitativi così distanti crea una chimica speciale e inaspettata. Il tutto è avvolto dalle note di Alan Silvestri, la cui colonna sonora funge da perfetto Cupido, accompagnando i protagonisti nel loro percorso. Fondamentale è anche il lavoro sui costumi di Albert Wolsky, che scandisce la metamorfosi di Marisa.

La trama del film Un amore a 5 stelle: la differenza di classe sociale può essere un problema in amore?

Un amore a 5 stelle racconta la storia di Marisa Ventura, una donna concreta e una madre single amorevole. Lavora come cameriera in un lussuosissimo hotel di Manhattan e, tra un corridoio e l’altro, coltiva il sogno di una vita migliore per sé e per il suo intelligentissimo figlio Ty. La sua routine viene sconvolta quando, per un gioco quasi infantile, si lascia convincere da un’amica a provare un abito di alta moda lasciato incustodito da una ricca cliente.

È in quell’istante, vestita di un’eleganza che non le appartiene, che il suo sguardo incrocia quello di Christopher Marshall, un candidato al Senato bello, idealista e di successo. L’uomo la scambia per un’ospite del suo stesso rango sociale e ne rimane immediatamente abbagliato. L’invito a uscire è immediato e Marisa, combattuta tra la paura di essere scoperta e il desiderio di vivere un momento da favola, accetta. Inizia così un’adorabile commedia degli equivoci, in cui Marisa deve barcamenarsi tra due identità, consapevole che la verità potrebbe mandare in frantumi un sogno e, forse, anche il suo prezioso lavoro.

