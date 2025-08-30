Eric Bana e Rachel McAdams sono i protagonisti di un complicato ma avvincente andirivieni nel tempo in questo Un amore all'improvviso, di Robert Schwentke

Un amore all’improvviso, film su Rete 4 diretto da Robert Schwentke

Sabato 30 agosto 2025, in seconda derata su Rete 4 alle ore 23.30, verrà trasmesso il film fantastico e sentimentale Un amore all’improvviso. La pellicola è una produzione statunitense uscita sul grande schermo nel 2009 con la regia di Robert Schwentke, basato su un adattamento di un romanzo scritto da Audrey Niffenegger ed intitolato La moglie dell’uomo che viaggiava nel tempo che è anche il titolo originale del film.

I personaggi principali del film sono Eric Bana nel ruolo di Henry De Tamble e Rachel McAdams che interpreta Claire Abshire. Nel resto del cast troviamo Ron Livingston nei panni di Gomez, Jane McLean che interpreta harisse, Stephen Tobolowsky che dà il volto al dottor David Kendrick. Arliss Howard e Michelli Nolden nei panni rispettivamente di Richard e Annette De Tamble, Maggie Castle, Philip Craig, Fiona Craig e Brian Bisson che interpretano Alkicia, Philip, Lucille e Mark Abshire e Christina Orjalo nei panni di Rose.

La trama del film Un amore all’improvviso: una riflessione sul destino, il libero arbitrio e l’amore che trascende il tempo

Nei primi anni ’70, Henry De Tamble è coinvolto in un incidente d’auto in cui muore sua madre ma sopravvive viaggiando inavvertitamente indietro nel tempo di due settimane. Pochi istanti dopo, Henry viene aiutato da una versione più anziana di se stesso, anch’essa tornata indietro nel tempo.

Incapace di controllare i tempi o le destinazioni del suo viaggio, Henry si ritrova attratto da persone, luoghi ed eventi significativi della sua vita, ma è incapace di cambiare gli eventi al di là delle piccole differenze create dalla sua presenza.

Nel 1991, Henry incontra Clare Abshire nella biblioteca dove lavora. Lei è felicissima di vederlo, anche se è la prima volta che la incontra. Clare spiega di aver incontrato il futuro Henry quando era bambina e che lui le aveva detto che si sarebbero incontrati in futuro, cosa che sta accadendo ora.

Da bambina, Clare si innamora di Henry ed è sconvolta nello scoprire che è sposato. Quando Clare compie 18 anni, due anni prima del loro incontro in biblioteca, Henry, ormai adulto, la bacia, facendole capire che lui è suo marito nel futuro. Iniziano una relazione, messa a dura prova dal disturbo di Henry.

I suoi sporadici viaggi nel tempo sono ulteriormente complicati dal fatto che arriva a destinazione completamente nudo. Fin da piccolo, ha imparato a scassinare serrature e rubare vestiti per sopravvivere ai suoi viaggi.

Tra le sue fughe ci sono molte visite alla giovane Clare. Dal diario della Clare del presente, ottiene un elenco delle date in cui le ha fatto visita e le dà alla giovane Clare in modo che lei possa aspettarlo con i vestiti. Clare alla fine sposa Henry. Henry viaggia nel tempo prima della cerimonia e una versione visibilmente più vecchia di se stesso arriva giusto in tempo per sostituirlo.

Le sparizioni di Henry incidono negativamente sul suo rapporto con Clare. Per rimediare, Henry acquista un biglietto vincente della lotteria grazie alla conoscenza dei numeri in anticipo, ma la loro relazione continua a presentare problemi.

Henry e Clare assistono al breve arrivo di un Henry di mezza età, ferito, da un altro tempo, il che li lascia preoccupati per quanto tempo dovrà vivere. Il suo disturbo rende anche apparentemente impossibile avere un figlio con Clare, poiché i geni di Henry fanno sì che i loro feti viaggino nel tempo. Cercano l’aiuto di un medico rinomato, ma dopo numerosi aborti spontanei simili, Henry si sottopone a una vasectomia segreta per porre fine alle loro sofferenze.

Tuttavia, poco dopo, Clare rimane incinta un’ultima volta, da una versione più giovane di Henry in visita, e porta a termine la gravidanza. Prima che il bambino nasca, Henry viaggia avanti nel tempo e incontra felicemente la loro figlia preadolescente, Alba. Lei gli dice di essere anche lei una viaggiatrice del tempo, ma di avere un controllo crescente su quando e dove viaggiare. Alba dice a Henry che morirà quando lei avrà cinque anni, un fatto che Henry in seguito nasconde a Clare…