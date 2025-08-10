Un amore come te è un film turco diretto da A. Taner Elhan con protagonista la coppia sullo schermo e nella vita Burak Özçivit e Fahriye Evcen

Domenica 10 agosto 2025, la prima serata di Canale 5, a partire dalle ore 21:20, è dedicata all’amore del filone turco, con il film romantico e drammatico Un amore come te che viene trasmesso in Italia per la prima volta. Grazie al grande successo delle dizi, Mediaset ha acquistato i diritti per la distribuzione di diversi film tra cui questo diretto da A. Taner Elhan.

La sceneggiatura del film Un amore come te è di Bedia Ceylan Güzelce ed è prodotto dal protagonista maschile del film Burak Özçivit, il Kemal Soydere di Endless Love la serie, il quale fa coppia con l’attrice Fahriye Evcen, sua partner anche nella vita, e conosciuta per il ruolo di Mürvet “Murka” nella dizi La ragazza e l’ufficiale, insieme a Kıvanç Tatlıtuğ, e per quello di Zeynep nel film Eternal Love – L’eternità in un attimo con Murat Yildirim. Burak e Fahriye avevano inoltre già lavorato insieme nella serie Çalıkuşu, un anno prima della realizzazione di questo lungometraggio.

Altri interpreti sono Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Kaya Akkaya, Birsen Dürülü, Burçin Işık e Şamil Kafkas.

La trama del film Un amore come te: una storia d’amore che sembra idilliaca si trasforma in un incubo

Un amore come te si svolge nella città costiera di Muğla, sul Mar Egeo. Deniz si è trasferita lì per dimenticare il suo passato e ricominciare. La ragazza lavora come gelataia e un giorno, mentre è fuori a fare la spesa per comprare gli ingredienti del suo gelato, incontra Ali, il ragazzo lavora come pescatore e aiuta la famiglia a gestire il ristorante dei suoi genitori, non senza difficoltà. La sua è un’esistenza concreta, una vita semplice basata sui veri valori ed è quasi una figura mitica: bello, gran lavoratore e di sani principi.

L’incontro con Deniz avviene per caso ed l’occasione è anche divertente, goffa, persino comica. I due hanno un colpo di fulmine e tutto sembra andare per il meglio. La ragazza però nasconde un segreto inconfessabile e sinistro che ha a che fare con un uomo e un passato di violenza: da questo momento in poi per la neocoppia sarà una discesa agli inferi, dove il non detto diventa insostenibile per entrambi con un finale drammatico.

Il ricordo e il passato sono due personaggi a sé nel film, dove ciò che è stato non è mai andato via ma si ripresenta, come un eterno ritorno, a ricordarci che dimenticare senza risolvere non aiuta a costruire un rapporto solido che invece dev’essere basato sulla fiducia reciproca e la sincerità.