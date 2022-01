Un amore così grande, Canale 5/ Trama e cast del film con Il Volo

Un amore così grande sarà trasmesso su Canale 5 oggi, domenica 2 gennaio 2022, a partire dalle 21.30. La pellicola è del 2018, distribuita da Medusa Film e prodotta da Michele Calì per A.C. Production. La regia è di Cristian De Mattheis al suo debutto dietro la macchina da presa e come sceneggiatore. Nel cast troviamo Giuseppe Maggio, in 13 anni di carriera ha interpretato 11 film e una serie televisiva. Tra i suoi ultimi film ricordiamo: 4 Metà, La mia ombra è tua, Di più non basta mai. Tra le serie televisive ricordiamo Baby. La protagonista femminile è Francesca Loy alla sua prima esperienza cinematografica. Nel cast troviamo anche Il Volo ovvero Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone che interpretano se stessi.

My best friend's Christmas/ Un film basato sul misunderstanding sentimentale

Un amore così grande, la trama del film: il sentimento al centro di tutto

Un amore così grande è un film leggero, adatto per tutta la famiglia, dove l’amore viene messo al centro dell’Universo. Il protagonista è il giovane Vladimir interpretato da Giuseppe Maggio. Il giovane vive a San Pietroburgo in Russia con la madre, fino al giorno che la donna muore lasciando il figlio solo ma con una missione da realizzare: partire per l’Italia, andare a Verona e mettersi alla ricerca del padre che lo ha abbandonato con la madre quando era piccolissimo, difatti in realtà il ragazzo non ha mai conosciuto il genitore. Una volta raggiunto la città di Romeo e Giulietta, Vladimir incontra Veronica, interpretata da Francesca Loy, che si guadagna da vivere facendo l’accompagnatrice turistica. Al contrario di Vladimir, la ragazza è figlia di un imprenditore benestante. Dal primo scambio di sguardi nasce il colpo di fulmine che fa innamorare i due giovani. L’amore però viene ostacolato, soprattutto dalla nonna di Veronica che non accetta che sua nipote perda la testa per un “poveraccio”, per lei ha altri progetti che la ragazza non condivide, perché al cuore non si comanda. A Verona Vladimir conosce Il Volo e il loro manager, sarà proprio quest’ultimo a convincere Gianluca, Ignazio e Piero che il giovane è talentuoso e è dotato di una voce lirica che solo poche persone hanno il pregio di vantare. Purtroppo però per Vladimir si prospetta un percorso pieno di insidie e prima che possa esaudire il suo sogno di amore con Veronica dovrà aspettare ancora del tempo e lottare contro chi non li vuole vedere insieme.

The Christmas Flower/ La modella Nicky Whelan protagonista del film su Canale 5

Video, il trailer del film “Un amore così grande”

LEGGI ANCHE:

Amore nel castello di ghiaccio/ Emozioni e sentimenti nel film con la danese Ullerup

© RIPRODUZIONE RISERVATA