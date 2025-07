Un amore regale è una spensierata commedia romantica Hallmark, ideale per allietare le serate estive. È in prima visione assoluta Rai

Un amore regale, film in 1^ Visione su Rai 1

In prima serata su Rai 1, martedì 1 luglio, alle ore 21:30, va in onda Un amore regale. Si tratta di una commedia romantica americana del 2025 diretta da Clare Niederpruem, già nota per il proprio lavoro sugli adattamenti sentimentali di altre pellicole. Il film, il cui titolo originale è The Royal We, è parte di una trilogia Hallmark Channel (il canale satellitare romance americano) trasmessa nel marzo di quest’anno e i cui altri due titoli sono The Reluctant Royal e Royal-Ish. La pellicola è quindi una prima TV assoluta in Italia.

Il film è interpretato dalla raffinata Mallory Jansen, che veste i panni della protagonista Beatrix, nonché dall’attore britannico Charlie Carrick, nel ruolo del principe ereditario di nome Desmond.

Completano il cast Rae Lim (nel ruolo di Chloe Hargraves) e Michael Howe, che interpreta Re Richmond.

La colonna sonora, in linea con lo spirito fiabesco e leggero del film, è firmata da autori minori ma di gusto romantico, in sintonia con le atmosfere regali.

Si inserisce nel filone moderno dei royal-movie, con un tono brillante, elegante e a tratti ironico.

La regia conferma la cifra stilistica del prodotto, lineare, preciso nei dettagli e con un forte accento ai costumi. Proprio gli abiti di scena sono spesso al centro della narrazione, per enfatizzare la dualità tra vita reale e protocollo di corte.

La trama del film Un amore regale: cosa fare quando la principessa scappa con l’idraulico?

Un amore regale si apre con un’ambientazione fiabesca e nel contempo con una spiccata tensione. Desmond di Androvia, principe ereditario, sta per convolare a nozze con la regina Coralina di Vostieri. Il matrimonio è combinato e, nelle intenzioni, dovrebbe consolidare l’armonia e la pace tra i due rispettivi regni.

Tutti i preparativi sono ormai ultimati e le delegazioni sono pronte. La stampa si trova alle porte del palazzo reale.

L’equilibrio idilliaco, tuttavia, si rompe all’improvviso. Coralina è travolta da una profonda crisi personale e decide di andarsene con un idraulico. Il caos si diffonde e scoppia un vero e proprio caso diplomatico.

Il regno rischia di piombare nel disonore. Il principe ereditario, con il fidato consigliere Edwin, tenta una soluzione geniale e disperata: trovare Beatrix, sorella minore della promessa sposa. Vive a Boston, negli USA, dove fino ad allora ha mantenuto abitudini semplici e ben lontane dalle dinamiche reali.

Nonostante le iniziali resistenze, Beatrix si lascia coinvolgere, per effetto delle insistenze galanti di Desmond e della capacità diplomatica di Edwin.

Il film si trasforma dunque in una commedia degli equivoci, con Beatrix che si integra perfettamente alla vita di corte, sbarazzandosi l’etichetta di rimpiazzo della sorella.

Non mancano le ambientazioni tra consigli di stato, balli di gala e fughe notturne, con il giardino reale che fa da cornice alle vicenda.