Un amore scolpito nel ghiaccio/ Su Rai 2 la commedia sentimentale

Un amore scolpito nel ghiaccio, film di Rai 2 diretto da Marita Grabiak

Un amore scolpito nel ghiaccio va in onda oggi, domenica 2 gennaio, a partire dalle ore 15.30 su Rai 2. Si tratta di un titolo di genere commedia sentimentale, realizzato e prodotto nel 2021 tra Stati Uniti e Canada e dalla durata pari a circa un’ora e mezza. Il film è stato prodotto dalla Johnson Group Production ed è tratto da un soggetto di Barbara Kymlicka, con sceneggiatura di Michael Tien, montaggio di Brian Noon e costumi di Amanda Collie.

La regia è stata affidata a Marita Grabiak, che ha diretto episodi di serie televisive di successo come Dawson’s Creek, Smallville, Everwood, Lost e One Tree Hill. Protagonista principale è Jocelyn Hudon, nota soprattutto per i titoli The Strain, Pixels e The Order. Viene affiancata dal collega canadese Steve Lund, apprezzato dal pubblico in Schitt’s Creek e Bitten, due serie televisive. Il cast viene completato da Kathryn Kohut, Randy Thomas, Melinda Michael e Ish Morris.

Un amore scolpito nel ghiaccio, la trama del film: una vacanza mancata

La trama di Un amore scolpito nel ghiaccio vede come protagonista una donna di nome Hannah. Quest’ultima è un’agente di viaggi conosciuta a livello internazionale, che però viene costretta a non prendere parte alle classiche vacanze in famiglia. Il suo lavoro, infatti, la conduce presso l’albergo di ghiaccio intitolato Ice Hotel, con l’obiettivo di testarne i servizi in prima persona. Sceglie di farle compagnia la sua cara amica Phoebe, che si è appena lasciata con il suo precedente fidanzato.

Non appena giunta presso la struttura, Hannah ne rimane conquistata e conosce il proprietario Ben, che è anche un apprezzato designer. Passo dopo passo, Hannah conosce molto meglio Ben, mentre Phoebe sta iniziando a tornare insieme al suo ex. Hannah aiuta Ben quando un recensore di alberghi si presenta presso la struttura con l’obiettivo di analizzarla nei minimi dettagli.

Come spesso può succedere, Hannah e Ben si rendono conto di avere molte cose in comune fino a innamorarsi. Alla fine, sarà proprio il loro amore a trionfare sopra ogni altra cosa.



