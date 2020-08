Un amore sopra le righe/ Su Rai 3 il film con Doria Tillier (oggi, 11 agosto 2020)

Un amore sopra le righe va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, martedì 11 agosto, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola del 2017 realizzata grazie ad una coproduzione tra Francia e Belgio ed in particolar modo con l’investimento effettuato dalla casa cinematografica Les Films du Kiosque. La regia di questo film è stata affidata a Nicolas Bedos il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Doria Tillier. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Philippe Kelly con il montaggio eseguito da Andy Danchè mentre nel cast sono presenti tra gli altri Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Pierre Arditi, Zabou Breitman e Jack Lang.

Un amore sopra le righe, la trama del film

In Un amore sopra le righe ci troviamo nella città di Parigi nel corso degli anni 70 dove sta per avere luogo una incredibile ed appassionante storia d’amore. In particolare, nella città parigina vive un uomo di giovane età di nome Victor, il quale è un ambizioso scrittore che sta muovendo i primi passi in questa complessa arte. Lui sa di avere un certo talento ed è pronto a fare di tutto pur di riuscire ad ottenere il successo che spera. Dopo aver realizzato alcuni lavori letterari di interesse, perde gran parte delle proprie giornate alla ricerca di un editore che sia disposto ad investire su uno sconosciuto e su un genere letterario all’avanguardia.

Nella stessa città francese vive anche una donna di nome Sara la quale, oltre ad essere estremamente affascinante da un punto di vista estetico, è anche una brillante studentessa alimentata dal desiderio di conoscere quanto più possibile la cultura. Lei è anche una ragazza estremamente ironica che sa prendere la vita nel verso giusto. Insomma due caratteri completamente differenti che si incontrano o per meglio dire si scontrano casualmente all’interno di un locale durante una delle tante sere trascorse dai due alla ricerca del divertimento.

Si conoscono nell’anno 1971 e non possono immaginare come quello sia il primo passo di un’incredibile storia d’amore che è andata avanti per oltre 45 anni. Il loro incontro diventerà importantissimo non solo per la felicità che i due riusciranno ad ottenere dal punto di vista sentimentale, ma anche perché sapranno completarsi dal punto di vista culturale e professionale. Infatti Sara diventerà la musa ispiratrice che permetterà al giovane Victor di diventare uno scrittore di successo anche a livello internazionale aiutando a sviluppare dei progetti davvero straordinari che saranno presi in considerazione da tutte le principali case editrici del settore. Tuttavia, nel corso di questi 50 anni di vita condivisa, i due dovranno anche fare i conti con momenti estremamente delicati fatti di incomprensioni ma anche di tradimenti che vengono di volta in volta perdonati per poter andare avanti e continuare a vivere la quotidianità insieme. Tutte le vicende di questa incredibile storia d’amore, la povera Sara le racconterà ad un giornalista nell’anno 2016 ossia alcuni mesi dopo che lo stesso Victor è passato a miglior vita.

