Un anello per Natale/ Su Rai 2 il film con Liliana Tandon

Un anello per Natale, film di Rai 2 diretto da Don E. Fauntleroy

Un anello per Natale riempirà il pomeriggio di Rai 2 oggi, venerdì 24 dicembre, dalle 15.30. Il suo titolo originale è A ring for Christmas. La regia è di Don E. Fauntleroy, in 20 anni di carriera ha diretto 13 film, i più recenti sono: Vampiri degli abissi, Urban Justice: Città violenta, Today You Die e Mercenary for Justice.

Il cast è formato da Liliana Tandon, volto noto della televisione mentre nelle sale ha debuttato in Inganno perfetto, questa pare essere la sua unica esperienza cinematografica. Il protagonista maschile è Dean Geyer, tra i suoi film ricordiamo E vissero felici e contenti, Ossessioni nascoste.

Un anello per Natale, trama del film: Angie ha sempre avuto tutto ma…

Leggiamo più da vicino la trama di Un anello per Natale. Angie Moore è una ragazza viziata, nella vita ha sempre avuto tutto, proviene da un famiglia ricca di New York che non le mai fatto mancare nulla. Il suo problema non è stato mai cercarsi un lavoro perché ha sempre soddisfatto le sue necessità utilizzando i soldi dei suoi genitori. La madre stanca di vedere la figlia lapidare il patrimonio per acquistare cose superflue senza impegnarsi a dare un senso più concreto alla sua esistenza, le taglia i fondi 25 giorni prima del Natale.

Angie quando si accorge che le sue carte di credito sono bloccate va nel panico, assolutamente non vuole rinunciare agli acquisti natalizi. Un giorno scopre che ha la possibilità di ereditare una grossa fortuna solo se si sposa. Angie è talmente intenzionata a riprendere il suo stile di vita che si mette in azione. Torna a Greenwood, nella sua terra dove l’ha vista nascere e crescere, ma che da due anni non ci metteva piede, da quando il padre era scomparso, e punta gli occhi su Tyler, un ragazzo molto bello e affascinante per cui nel periodo del liceo aveva perso la testa: perché non sposare lui?

