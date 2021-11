Un Babbo Natale tutto nuovo/ Su Rai 2 il film con Meredith Baxter

Un Babbo Natale tutto nuovo, film diretto da Christie Will Wolf

Un Babbo Natale tutto nuovo andrà in onda su Rai 2 alle ore 17:10 di oggi, 14 novembre. La regia del film è di Christie Will Wolf, con Elena Hayward, Meredith Baxter, Jena Skodje, Michael Gross, Jesse Hutch, Tony Cavalero, Laura Bell Bundy Emily Delahunty e Sean Quan. Uno dei personaggi principali del film natalizio è Michael Gross, attore statunitense che ha partecipato anche ad altre pellicole, come Tremors e serie tv come Febbre d’amore.

Jesse Hutch è un attore canadese che ha fatto dei film come: Let It Snow, My Birthday Romance, Il resort dell’amore e serie tv come True Justice e Fallen, angeli caduti. Laura Bell Bundy è una cantante e attrice degli Stati Uniti ed è famosa per aver partecipato a Broadway theatre, Legally Blonde e Jumanji. Un suo album musicale è stato Another Piece Of Me.

Un Babbo Natale tutto nuovo, trama

Soffermiamoci sulla trama di Un Babbo Natale tutto nuovo. Una ragazza di nome Holly non ha mai voluto presentare il suo fidanzato di nome Connor ai genitori e ha deciso di vivere la sua vita in segreto, ma gli ha raccontato che la sua famiglia vive molto lontano da loro, ovvero molto a nord. Holly pensa che la loro relazione non durerà a lungo e che quindi potrà continuare a raccontare bugie.

Pure il padre e la madre non sanno chi è Connor e con il passare del tempo, però, la storia d’amore diventa sempre più importante e intensa e la ragazza sa che non può ancora perdere tempo a inventare scuse su scuse, quindi decide di portare il ragazzo dai suoi familiari per le feste di Natale e lo riesce a convincere. Il luogo del viaggio è proprio il Polo Nord e il fidanzato rimane sbigottito del fatto che i suoi futuri suoceri sono proprio Mamma Natale e Babbo Natale.

Connor fa molta fatica a prendere confidenza con questa nuova realtà e si dovrà abituare anche del fatto che se sposa Holly dovrà prendere il posto di Babbo Natale e consegnare ogni anno i regali ai bambini di tutto il mondo. Holly ha il compito di tranquillizzare il suo ragazzo, che è un venditore di giocattoli, specialmente sulle responsabilità che dovrà avere quando diventerà Babbo Natale. A rovinare tutto però è l’arrivo del suo ex ragazzo, ovvero Jack Frost, il quale vuole riconquistarla a tutti i costi e ha anche il sogno di diventare lui Babbo Natale e sostituire il padre di Holly. Di questo piano la protagonista però non ne sa ancora nulla. Si tratta senza dubbio di un film differente dai soliti Natalizi, che hanno le trame scontate, ma questo è originale ed è ideale da guardarlo tutta la famiglia nel periodo di Natale.

