Un bacio prima di Natale/ Su Rai 2 il film con Teri Hatcher

Un bacio prima di Natale, film di Rai 2 diretto da Jeff Beesley

Un bacio prima di Natale va in onda oggi, 19 dicembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un film sentimentale prodotto negli USA nel 2021 e diretto da Jeff Beesley. Il regista ha scelto per la realizzazione attori come Teri Hatcher, Gino Anania, Jason Salamandyk e James Denton. Il film rappresenta uno degli ultimi titoli recenti più apprezzati a tema natalizio.

Realizzato nel 2021 per la distribuzione principalmente televisiva, ha colpito sia la critica che gli appassionati per una trama originale e avvicincente, arricchita da una sceneggiatura curata nei dettagli. Dal punto di vista scenografico le ambientazioni sono divise tra spazi in studio e reali località degli Stati Uniti d’America.

Un bacio prima di Natale, la trama del film

Il protagonista della storia di Un bacio prima di Natale è un uomo ambizioso di nome Ethan Holt, alle prese con un contesto lavorativo particolare e con la crescita dei suoi piccoli figli ancora adolescenti. In prossimità del Natale l’azienda per la quale lavora organizza un summit dedicato alla riqualifica dei dipendenti con eventuali promozioni per i più meritevoli. Nonostante gli impegni familiari Ethan risulta tra i più impegnati e diligenti nell’ambito dello sviluppo immobiliare, il suo atteggiamento però sembra contrastare con le logiche dell’azienda in termini di riconoscimento.

Infatti, nonostante la sua massima perizia nel lavoro, oltre alla correttezza dal punto di vista professionale, viene a sapere di non essere incluso negli aumenti e promozioni previsti. Capisce così a sue spese che la troppa correttezza nel suo settore può non ripagare. La delusione lo porta a mettere in discussione tutti i suoi obiettivi, compresi quelli di carattere personale. In vista delle festività natalizie approfitta per rilfettere in maniera attenta sul suo futuro prendendo in considerazione anche la possibilità di cambiare vita in maniera radicale.

Ciò che Ethan non sospetta è che sarà proprio il Natale ad avere in serbo per lui una sorpresa davvero speciale. Dopo una notte turbolenta alle prese con sogni bizzari, si risveglia in un contesto che non sembra reale; Moglie e figli sono spariti e quando si dirige sul posto di lavoro scopre di essere a capo del settore amministrativo. Inizia così un percorso volto a capire le ragioni di quella magia e se valesse davvero la pena capire come tornare alla normalità.

