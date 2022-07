Un boss in salotto/ Su Canale 5 il film con Rocco Papaleo e Paola Cortellesi

Un boss in salotto, film di Canale 5 diretto da Luca Miniero

Un boss in salotto sarà trasmesso da Canale 5 oggi, martedì 26 luglio, a partire dalle 21.20. Si tratta di una commedia italiana del 2014, distribuita da Warner Bros. Pictures Italia e prodotta da Cattleya in collaborazione con Warner Bros Entertainment Italy con il sostegno di BLS-Film Fund & Commission dell’Alto Adige.

La regia è di Luca Miniero. Inizia la sua carriera firmando delle importanti campagne pubblicitarie e poi dirige per la tv Ballarò. Collabora fino al 2010 con Paolo Genovese, il suo esordio arriva nel 2010 con Benvenuti al sud e l’anno successivo con Benvenuti al nord. Nel cast troviamo Rocco Papaleo, tra il 2010 e il 2011 vince tre premi per Basilicata coast to coast di cui due David di Donatello come miglior colonna sonora e miglior regista esordiente e un Nastro d’Argento come migliore regista esordiente. Fanno parte del cast Paola Cortellesi, Ale e Franz, Luca Argentero e Angela Finocchiaro.

Un boss in salotto, la trama del film

Leggiamo la trama di Un boss in salotto. Cristina è una donna meridionale che vive a Bolzano, dopo tanti sacrifici è riuscita a realizzare il suo desiderio, abbandonare il suo paese e trasferirsi in un piccolo centro del nord Italia dove vive felicemente con il marito Michele Coso grafico pubblicitario e i suoi due figli Fortuna e Vittorio.

Un giorno viene chiamata dalla polizia per recarsi in Questura, perché suo fratello, che non vede da 15 anni, deve affrontare un processo di camorra e ha chiesto di trascorrere l’attesa agli arresti domiciliari nella casa della sorella. A Cristina le cade il mondo addosso, alla fine decide di accettare, ma l’arrivo in casa sconvolgerà la sua esistenza. La famiglia rimane stupita perché la donna ha sempre dichiarato che il fratello era morto.

Ciro si accorge che i Coso non sono molto felici, difatti Michele si è indebitato con un usuraio per garantire alla moglie un tenore di vita benestante, Vittorio viene preso di mira da un gruppo di bulli e Federica non riesce a farsi accettare dall’alta società. Quando i telegiornali associano la figura del boss Ciro alla famiglia Coso, tutti cominciano a rispettarli. Michele riceve una promozione, Vittorio diventa l’eroe della scuola e Federica entra nell’élite della città. Il giorno che esce la notizia che Ciro non è altro che un camorrista di basso rango, tutto ritorna come prima, i Coso vengono disprezzati da tutti e Cristina fa pace con il fratello e comincia ad accettare il suo cognome meridionale facendosi chiamare Carmela Cimarruta.

