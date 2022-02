Un boss in salotto/ Su Canale 5 il film con Rocco Papaleo

Un boss in salotto, film Canale 5 con Luca Argentero

Un boss in salotto va in onda su Canale 5 oggi, 2 febbraio 2022, con inizio dalle ore 21,25. Rocco Papaleo è anche protagonista del nostro film: l’attore lucano, che rese celebre la sua regione proprio in ‘Basilicata coast to coast’, di cui fu anche regista, è una delle colonne portanti del cinema brillante italiano di spessore. Lo citiamo in pellicole gradevoli come ‘Il barbiere di Rio’ assieme a Diego Abatantuono, ‘Non prendere impegni stasera’ con Luca Zingaretti e Alessandro Gassman, ‘Ti amo in tutte le lingue del mondo’ con Leonardo Pieraccioni, recentemente impegnato nella promozione di ‘Si vive una volta sola’ assieme a Carlo Verdone e Max Tortora. Nel cast di ‘Un boss in salotto’ anche Luca Argentero.

Per l’ex gieffino la vita nel cinema è stata una rivelazione e la sua personalità brillante ben si adatta a commedie d’autore e non è un caso che film come ‘Mangia, prega, ama’ al fianco di Julia Roberts, ‘Il cecchino’ diretto da Michele Placido, ‘Bianca come il latte, rossa come il sangue’ o il recente successo di ‘Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto’, nel quale interpreta un parroco anti-conformista al fianco di Paola Cortellesi e Antonio Albanese, siano successi anche grazie ad un bel viso unito ad un talento naturale. La Cortellesi è anche protagonista femminile del nostro film, un’attrice che non ha bisogno di promozioni, ottima conduttrice in programmi televisivi, personaggio che sa recitare anche creando macchiette divertenti per calarsi, se vuole, anche in ruoli seri e drammatici, come lo erano le star d’altri tempi, complete e professionali.

Un boss in salotto, la trama del film

Leggiamo la trama di Un boss in salotto. Michele Coso e sua moglie, assieme ai due figli, vivono tranquilli a Bolzano, una vita che soddisfa la famiglia sino al giorno nel quale Cristina, moglie di Michele, viene convocata in questura dove le viene annunciato che il fratello Ciro Cimmaruta è un boss della camorra ora in carcere dopo una retata della polizia per abbattere il crimine organizzato. Il tutto a Bolzano, dove la camorra sa tanto di quell’Italia che l’Altoadige condanna, immaginate ciò che dirà la gente della famiglia Coso.

Il tutto poi è condito da una notizia ancora più sconvolgente per la tranquilla routine dei Coso: la polizia e il tribunale convengono che Ciro possa scontare al sua pena agli arresti domiciliari, ma immaginate dove? Esatto, proprio nella casa di Michele, Cristina e dei figli, una situazione che sconvolgerà ancora di più la loro vita serena sino a pochi giorni prima. Salta poi fuori che Michele, per concedere alla moglie una vita agiata, è nelle mani di un cravattaio che gli prestò dei soldi e non sa come uscirne e quel cognato, fonte di vergogna, ma ex membro del crimine organizzato, ora fa tanto, tanto comodo.

Video, il trailer del film Un boss in salotto





