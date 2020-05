Un caffè amaro per il commissario Dupin/ Su Rai 2 il film con Pasquale Aleardi

Pubblicità

Un caffè amaro per il commissario Dupin andrà in onda oggi, 10 maggio 2020, a partire dalle ore 14.00 su Rai 2. L’autore ha raggiunto una discreta quota di successo in patria e nel resto grazie ai suoi gialli avvincenti, dei quali poi è stata effettuata una trasposizione cinematografica. Non tutti però sannò che il vero nome di Jean Luc Bannalec è in realtà Jorg Bong. Lo scrittore non ha mai fatto chiarezza sulla sua volontà di firmare i libri dedicati su Dupin con uno pseudonimo invece che col suo nome reale. Ad interpretare il commissario Dupin c’è l’attore svizzero di origine italiana Pasquale Aleardi, che compare in tutte le pellicole dedicate al commissario teutonico. Insieme a lui, compaiono anche Ludwig Blochberger, Annika Blendl, Marc Hoseman e Annika Khul, che vestono i panni dei vari protagonisti che girano intorno al protagonista in ”Un caffè amaro per il commissario Dupin”.

Un caffè amaro per il commissario Dupin, la trama del film

La vicenda di Un caffè amaro per il commissario Dupin ruota intorno a Lilou Breval, una vecchia amica del commissario Dupin che si rivolge proprio a quest’ultimo dopo aver scoperto che la salina nella zona di Guerande di proprietà dei fratelli Daeron – suoi vicini di casa – è spesso teatro di attività illecite. Lilou pianifica dunque un incontro notturno con Dupin in piena segretezza presso la salina, ma all’appuntamento la donna non si presenta. Nel momento in cui il commissario mette piede nel luogo designato per l’incontro con la sua vecchia amica, una raffica di spari diretta in sua direzione si alza da un punto non precisato. Dupin riuscirà a salvare la pelle ma riporterà una ferita abbastanza seria ad un braccio. Ad aiutare il commissario Dupin ci pensa la squadra di polizia del luogo guidata dal suo collega Rose. Quest’ultimo, dai modi rudi ma estremamente professionale e desideroso di scoprire cosa ci sia dietro alla scomparsa di Lilou, invita Dupin a concentrare le sue energie nel recuperare dall’incidente e a non operare nella sua zona di competenza. Dupin però non demorde e insiste nel vole condurre le indagini, specialmente dopo il ritrovamento del cadavere dell’amica Lilou. Il mistero si infittisce, soprattutto perché il principale sospettato dell’omicidio della signora Breval viene trovato senza vita qualche giorno dopo. L’ipotesi di suicidio però non convince Dupin, che farà di tutto per far cambiare idea ai suoi colleghi di Guerande.



