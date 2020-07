Un cane per amico/ Dal Commissario Rex, Lassie fino a Zanna Bianca (Techetechetè)

Techetechetè dedica la puntata di oggi, domenica 19 luglio 2020, agli animali con lo speciale “Un animale per amico” curato da Giulio Calcinari. Un’intera puntata dedicata al mondo dei cani in tv con un promo che vede protagonisti gli indimenticabili Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Non è dato sapere di più, ma sicuramente tra i protagonisti della puntata non può mancare Lassie, l’amatissimo cane della serie cult che ha fatto innamorare milioni di italiani. Alzi la mano chi non conosce Lassie o non ha mai visto una puntata del celebre telefilm con protagonista questo cane pastore scozzese a pelo lungo. Lassie è stato l’unico animale, insieme a Topolino e Bugs Bunny, a ricevere una stella sulla prestigiosissima Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Andando indietro nel tempo tra gli animali della tv non possiamo non menzionare Terry, il cane del film “Il mago di Oz” del 1939: una vera e propria star del piccolo e grande schermo.

Techetechetè e i cani in tv: da Zanna Bianca a Il Commissario Rex

Tra i cani più famosi del piccolo schermo non possiamo non ricordare Zanna Bianca, l’husky nato dalla penna dello scrittore Jack London. La storia è quella di un cane che viene utilizzato da un proprietario senza scrupoli per delle gare di lotta tra cani. Un destino segnato per Zanna, ma il finale è a lieto fine visto che riuscirà a conquistare la propria libertà. La lista degli animali è in tv è davvero molto lunga: tra questi c’è anche Frank il Carlino di “Men in Black”, il bellissimo Marley del film commovente “Io & Marley” con Owen Wilson e Jennifer Aniston e poi il cucciolo di Labrador di un noto spot del piccolo schermo. Impossibile poi dimenticare: Pluto oppure Snoopy, Scooby Doo fino all’amatissimo Commissario Rex, la serie incentrata sulle indagini svolte da una “squadra omicidi” di Vienna con i poliziotti affiancati da un cane da pastore tedesco di nome Rex, eccezionale animale che aiuta a risolvere i casi ricercando indizi e persone, salvando anche vite umane. In assoluto tra i cani campioni d’ascolti del piccolo schermo!



