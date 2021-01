Un capodanno da favola/ Su Rai 2 il film con Jessy Schram (oggi, 1° gennaio)

Un capodanno da favola vain onda oggi, 1° gennaio 2021, su Rai 2 alle ore 14:00. Questo film appartiene al genere sentimentale ed ha debuttato in modo internazionale nell’anno 2017. Inoltre, questa è un’opera di produzione statunitense distribuita da The Hallmark Channel. Il regista di questo film è Monika Mitchell mentre la sceneggiatura della pellicola è stata scritta interamente da Rick Garman. Il cast del film contiene diversi attori come Jessy Schram, Sam Page, Crystal Balint, Cheryl Ladd, Andrew Kavados, Nicole LaPlaca e Gerard Plunkett. La fotografia del film è stata curata da Toby Gorman, il montaggio da Rick Martin mentre le musiche da Hal Beckett.

Un capodanno da favola, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Un capodanno da favola. Caitlyn è un’aspirante stilista che da tempo vuole realizzare il suo sogno. Tuttavia, non riesce ad essere altro che una collaboratrice per una rivista e vede puntualmente i suoi desideri infrangersi contro la dura realtà. Proprio mentre tutto sembra perduto, Caitlyn riceve una visita inaspettata. Viene contattata dal principe Jeffrey e da quella che sarà la sua futura sposa, Lady Isabelle. Il motivo che si cela dietro a questa visita è molto semplice, Lady Isabelle è rimasta estremamente colpita dalle creazioni della ragazza e vorrebbe affidare a lei il progetto per la creazione del vestito che indosserà alla cerimonia reale di Capodanno. Per Caitlyn tutto ciò non sembra reale, la ragazza è entusiasta perché finalmente gli è stata offerta la chance di poter dimostrare il suo valore al mondo intero.

Tuttavia, questo è solo l’inizio di quella che si rivelerà essere una sfida a tutti gli effetti. Mentre la sua amica Doris cercherà di aiutarla in ogni modo possibile, il capo della ragazza sarà estremamente invidioso e cercherà di creare complicazioni a go go. Allo stesso tempo, Caitlyn sembrerà instaurare una relazione con il principe Jeffrey che dovrà controllare i suoi sentimenti e decidere chi scegliere nella propria vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA