E se un chewing gum fosse in grado di bloccare i virus, aumentando la copertura (per così dire) vaccinale nella popolazione senza richiedere fastidiose e tediose punture? Questa è la domanda che si sono posti un team di ricercatori americani e finlandesi guidati dalla Facoltà di Odontoiatria dell’Università della Pennsylvania, riuscendo effettivamente a mettere a punto un semplicissimo e comunissimo chewing gum che sembra aver dato già degli importanti risultati nei primi test clinici; segnando potenzialmente una svolta che – tuttavia – dovrà essere ancora confermata da ulteriori studi clinici sugli esseri umani con un percorso scientifico che ad oggi è ancora all’inizio.

Prima di arrivare allo studio americano, è bene ricordare che l’ipotesi che i chewing gum potessero essere utilizzati come alleati contro le infezioni virali era già stata mossa diversi anni fa in occasione della pandemia da Covid-19 con uno studio – sempre condotto in Pennsylvania – che aveva dimostrato un’efficacia del 95 per cento: in quel caso la gomma da masticare si era rivelata in grado di bloccare e neutralizzare la particelle del Coronavirus nella bocca dei pazienti, riducendo di gran lunga la carica virale e – di conseguenza – la possibilità di trasmetterlo ad altri soggetti.

Come funziona il chewing gum che blocca i virus: contiene la polvere del fagiolo Lablab

Quello studio aveva superato la primissima fase ed è attualmente al secondo stadio con i test clinici in corso, ma i ricercatori nel frattempo hanno deciso di spingersi oltre e di allargare la loro ricerca a nuovi virus: i riflettori – in particolare – sono stati puntati sull’influenza e sull’herpes che esattamente come il covid trovano nella saliva e nella bocca degli infetti il principale veicolo per contagiare altre persone, ragione per cui si è deciso di puntare nuovamente sulle gomme da masticare; mentre in futuro si lavorerà anche sull’aviaria.

Nello studio pubblicato su Molecular Therapy i ricercatori parlano di un chewing gum che contiene circa 2 grammi di fagiolo Lablab in polvere che contiene naturalmente al suo interno la proteina antivirale FRIL, particolarmente efficiente proprio contro influenza ed herpes – in particolare i ceppi H1N1, H3N2, HSV-1 e HSV-2 -: da un modello sviluppato in laboratorio, la masticazione della gomma sembra essere in grado di ridurre la carica virale di entrambi i patogeni del 95% fornendo un valido aiuto per ridurre la contagiosità tra persone delle infezioni; mentre fermo restando che – ovviamente – non garantisce alcun tipo di immunizzazione a lungo termine (come, per esempio, fanno i vaccini), ora lo studio dovrà essere replicato su di un effettivo modello umano prima di arrivare alla commercializzazione del – potenzialmente – rivoluzionario chewing gum.