Grande Fratello, un concorrente minaccia l'addio:" Qua finirà peggio che all'Isola dei famosi"

Non sono giorni facili nella casa del Grande Fratello, nonostante il reality sia iniziato da pochi giorni i concorrenti hanno iniziato ad esprimere loro malumori nella casa più spiata d’Italia. Stando a quanto svelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, un concorrente starebbe meditando l’idea di lasciare il gioco a soltanto pochi giorni dall’inizio del programma condotto da Simona ventura. Non è chiaro almeno per il momento chi è il gieffino in questione, anche se sui social i telespettatori stanno scavando alla ricerca di indizi per capire chi è il concorrente che sta vivendo con malessere questi primi giorni nella casa del grande fratello. Per adesso gli occhi sono puntati su tutti i concorrenti, già nelle scorse ore qualcuno avrebbe manifestato un certo malumore.

Affari Tuoi, clamorosa vincita di 300mila euro per Francesca della Calabria/ De Martino non ci crede!

Si va già verso una prima uscita anticipata della casa? Per adesso è presto per dirlo, i telespettatori continuano a indagare nella speranza di scoprire chi sono i concorrenti con la X pendente sopra la testa. Sempre l’esperta di gossip Deiainira Marzano ha tuonato: “Qua potrebbe finire peggio che all’Isola dei famosi, un altro concorrente vuole abbandonare la casa del Grande Fratello” si legge in una storia Instagram.

Anticipazioni La notte nel cuore, puntata 5 ottobre 2025/ Samet ha bisogno del trapianto

Grande Fratello, tensione nella Casa: alcuni concorrenti vorrebbero abbandonare

Si parla di un clima teso tra le mura della casa più spiata d’Italia, chi sono i concorrenti del Grande Fratello che starebbero meditando l’addio? Uno di questi è sicuramente l’ex pugile Matteo Azzali, che sembra aver accusato qualche problema all’interno della trasmissione. Dopo un diverbio scattato tra le mura del programma, Matteo si è sfogato, arrivando a minacciare l’addio anticipato dal Grande Fratello:

“Se è così io prendo e vado via. Se questo è il mood me ne vado davvero. Io sono venuto qui dentro solo ed esclusivamente perché la mia storia possa essere da esempio, da ispirazione ai ragazzi giovani. Non mi metto a fare cavolate, cori da stadio, a urlare tutto il giorno. Io ho 50 anni, voi ne avete 20”.

Anticipazioni La ricetta della felicità, puntata 9 ottobre 2025/ Ornella porta una ventata di novità