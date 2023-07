UN CUORE DUE DESTINI/ Anticipazioni ultima puntata è diretta: Niels ha ucciso Ana?

Un cuore due destini: commento live puntata 18 luglio 2023

Il marito della mamma di Ana la trova e la minaccia di non vedere più la moglie. E’ questa la scena raccontata dall’amica a Simon. Intanto Vincent dice a Simon che Zoe si trova da Julia, la madre biologica di Ana. Così i due uomini vanno all’indirizzo ricevuto e Zoe va via con il padre mentre Simon rimane e parla con Julia. La donna lo avvisa dicendo che conosce la persona che Ana voleva denunciare. In un flashback Ana racconta alla madre che l’uomo con cui viveva, non l’avrebbe mai lasciata partire. Vincent è in macchina con Zoe e la tranquillizza. Simon è in ospedale e domanda se il dottor Junger era di turno il 15 ottobre, la data dell’incidente di Ana.

Arriva proprio il dottore, ovvero l’uomo con cui viveva Jan. Una infermiera, ferma Simon mentre sta andando via e gli racconta che il dottor Junger non aveva un bel rapporto con Ana. La stessa infermiera racconta che il dottore, il 14 ottobre, ha eliminato i suoi turni ed è partito. Simon è a casa con Catherine e le dice che è stato Niels ad ucciderla. Il dottore viene interrogato dalla polizia e accusa Simon di avere cose da rimproverarsi se Ana è morta. Se le condizioni di Florence non miglioreranno, le servirà un nuovo trapianto. La donna riceve la visita in ospedale di Zoe e del marito (agg. di Ferdinando Capicotto).

Un cuore due destini: Zoe trova la madre biologica di Ana

Vincent, Simon e Florence vanno a casa di Jan e lo minacciano quando la donna si sente male e chiamano un’ambulanza. Florence perde i sensi. Zoe riesce ad arrivare in una villa dove era stata precedentemente anche Ana. La ragazza entra e parla con una donna raccontandole che le è stata rubata la borsa e chiede di poter chiamare i suoi genitori. La donna è incinta. Zoe prova a carprire informazioni presentandosi come amica di Ana, ovvero della figlia. La donna racconta che con Ana si erano viste. Ana, in un flashback, è al telefono, minacciando di denunciare la persona con cui parlava. In ospedale viene diagnosticata una miocardite per Florence, prospettando un rimpatrio d’urgenza per un eventuale nuovo trapianto.

La madre biologica di Ana racconta che la ragazza si presentò il 25 maggio nel giorno del suo compleanno. La donna aveva 16 anni quando ha partorito e, abbracciando Ana, le dice che non c’è giorno in cui non la pensi. Arriva il marito che vede la scena e sta andando via. La madre di Ana è all’oscuro della morte di Ana e quando Zoe glielo dice, la signora scoppia a piangere. Giunge il marito della donna con una bambina (agg. di Ferdinando Capicotto).

Un cuore due destini: che fine ha fatto Zoe? Florence in ospedale

Jan ritorna a casa e non trova Zoe. Chiede, così, informazioni a Ruth che la avvisa che la ragazza se ne è andata e cerca i suoi soldi. Jan gliene dà una parte e chiama Zoe ma si accorge che ha lasciato il cellulare a casa. Zoe passeggia per le ve di Anversa mentre Simon e Florence proseguono la loro ricerca. Simon ringrazia la donna abbracciandola in auto e proprio in quel momento passa da lì Zoe che vede la scena e va via. Simon ritorna a casa e avvisa Catherine dell’arrivo di Florence e della motivazione. Catherine non la prende bene e va via di casa. Zoe continua a passeggiare timorosa quando le viene scippata la borsa. Intanto Florence ha un nuovo incubo.

Simon l’ha raggiunta nella camera d’albergo appena la donna si è svegliata. Florence poggia la mano dell’uomo sul suo cuore volendo fargli sentire i battiti. Vengono interrotti dall’arrivo di Catherine che vuole parlare con Florence in merito a Zoe. Florence la tranquillizza affermando che non c’è stato mai niente con Simon e la donna replica invitandola a lasciarlo in pace. Zoe è inseguita da un poliziotto e si rifugia nella stazione. Anche Vincent arriva ad Anversa. Florence riceve un messaggio di Catherine in cui fornisce l’indirizzo di Jan. (Agg. di Ferdinando Capicotto)

Un cuore due destini:Ana è stata uccisa durante un inseguimento?

Simon e Florence parlano con una vecchia amica di Ana per cercare di capire cosa possa esserle accaduto. La ragazza non sapeva della morte di Ana e racconta di averla sentita discutere con un uomo che la intimava a non vedere più sua moglie. Zoe è preoccupata perché, dopo aver discusso con Jan, il ragazzo non torna. Ana si frequentava con un medico, così Simon e Florence si recano a casa sua per avere informazioni. L’uomo racconta di come cercare la madre biologica abbia rovinato il loro rapporto. Si vede un flashback di Ana, in macchina, inseguita da un auto nera che la butta fuori strada. Sarà questa la causa della morte?

Zoe, al telefono con Lucy, racconta di essersi pentita ad essere andata via. Ruth entra in stanza di Zoe con fare minaccioso e inizia ad accarezzare la ragazza che gli butta un calcio e si allontana, andando via da casa. Vincent manda un messaggio telefonico a Zoe invitandola a farsi sentire ed avvisandola che la madre si trova ad Anversa per lei (agg. di Ferdinando Capicotto).

Un cuore due destini: Florence va ad Anversa per cercare Zoe

La puntata si apre con Florence che entra nella camera di Zoé. La segue Vincent ma la ragazza non c’è. I due si accorgono che ha preso il passaporto e, infatti, Zoe è con Jan in macchina. Vincent e Florence si recano così dalla polizia per denunciare la situazione. La donna avvisa il marito che ha intenzione di andare ad Anversa per trovare la figlia. Simon, mentre è con Catherine, riceve un messaggio di Florence in cui gli viene annunciato il suo arrivo e la richiesta di aiuto per trovare Zoe.

Simon non dice nulla a Catherine del contenuto del messaggio. Jan e Zoe arrivano a casa del ragazzo e giunge in scena il coinquilino di Jan, Ruth. Quest’ultimo ricorda a Jan che gli deve dei soldi. Florence è molto preoccupata perché Zoé non risponde a nessuna delle sue chiamate. La donna, in hotel ad Anversa, riceve la visita di Simon (agg. di Ferdinando Capicotto).

Un cuore due destini: anticipazioni e diretta ultima puntata 18 luglio

Martedì 18 luglio, in prima serata, Raiuno trasmette l’ultima puntata della miniserie thriller franco-belga “Un cuore due destini“. In sei episodi, la serie ha affrontato temi importante facendo restare con il fiato sospeso i telespettatori della prima rete della Rai che ha scelto di dare spazio anche al genere thriller. Nel corso di tutti gli episodi, nella serie “Un cuore e due destini”, sono stati affrontati temi come la donazione di organi, l’adozione o la violenza contro le donne, ma anche tutto ciò che accade a familiari e amici di persone convolte in prima persona.

Protagonista della miniserie è Florence, una donna che vive grazie al cuore che le è stato donato. Con il trapianto, Florence ha potuto riprendere in mano la propria vita sentendo una fortissima connessione con la sua donatrice, una giovane belga di nome Ana, deceduta in un misterioso incidente d’auto. Tutto si intreccia nella vita di Florence che, nell’ultima puntata, dovrà affrontare tanti colpi di scena.

Un cuore due destini: ricovero d’urgenza per Florence

Nell’ultima puntata della mini serie “Un cuore due destini”, Florence ha deciso di mettere un punto al suo rapporto con Vincent e decide di raggiungere Simon ad Anversa sperando di poter finalmente ritrovare Zoe. Tuttavia, Florence deve stare attenta anche al proprio stato di salute. Ha cominciato, infatti, ad avere la febbre. Florence viene così raggiunta da Vincent e, nel frattempo, ritrova anche Jan che, tuttavia, non ha molte informazioni su Zoe.

Simon, così, continua ad indagare e scopre la verità sulla vera madre di Ana. Mentre tutti i nodi sembrano sul punto di essere sciolti, la salute gioca un brutto scherzo a Florence. Quest’ultima, infatti, viene ricoverata d’urgenza e, a causa del rigetto del cuore trapiantato, entra in coma.

Come vedere in streaming Un cuore e due destini

La mini serie “Un cuore due destini” ha appassionato i telespettatori che, questa sera, possono guardare l’ultima puntata e scoprire l’epilogo della storia sia grazie alla diretta televisiva di Raiuno che con la diretta streaming di Raiplay. Chi, invece, ha perso le precedenti puntate, grazie a Raiplay, può comunque recuperarle. Basta sintonizzarsi sul sito o scaricare l’apposita applicazione.











