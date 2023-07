UN CUORE E DUE DESTINI RAI 1/ Anticipazioni e diretta 11 luglio 2023: Simon cerca Jan

Un cuore due destini: commento live puntata 11 luglio 2023

Vincent ha parlato con il preside di Zoe che si è espresso in maniera preoccupata per i voti della ragazza. L’uomo, successivamente a colloquio con Florence pensa che la moglie abbia bisogno di una pausa. Simon trova Jan e lo ferma presentandosi come il padre di Ana e chiedendo subito cosa le avesse fatto evidenziando che la figlia non volesse abortire. Jan risponde che Ana voleva vivere la sua vita e Simon se ne va. Florence ha un’ulteriore incubo riguardo ad una discussione fra Jan e Ana. Quando si sveglia nel cuore della notte legge un messaggio di Simon che le fa sapere di aver trovato Jan.

Catherine raggiunge Simon e le presenta Florence come la donna che ha ricevuto il cuore di Ana. L’uomo racconta che Jan nega di essere coinvolto con l’incidente e che ha una nuova ragazza Oceane. Secondo Florence va trovata per parlarle. Catherine chiede a Simon il motivo per cui non le ha parlato di Florence e, arrabbiata se ne va.

Simon vuole cercare Jan

Il terzo episodio inizia con Simon che chiede al tenente Legard di verificare nuovamente l’incidente della figlia Ana. Simon chiede di valutare l’ipotesi di un inseguimento ai danni della figlia culminato con l’incidente. Secondo il perito si è trattato di un semplice incidente. Florence ha un incubo e si sveglia sul divano, chiedendo immediatamente dove si trovi Zoe. Intanto Zoe a scuola si sfoga dicendo di aver sentito la nonna affermare che i genitori non avrebbero voluto una ragazza di colore.

Florence riceve un messaggio da Simon in cui viene ringraziata. I due si danno appuntamento davanti all’auto di Zoe in un parcheggio. L’uomo racconta che Ana non voleva abortire ed una vicina di casa ha sentito un litigio. Simon afferma di avere intenzione di trovare Jan. Zoe viene fermata da due ragazzi che chiedono se Ian possa avere della droga. In tal caso è invitata ad una festa da uno Hugo, uno dei due ragazzi. Così Zoe va da Ian che gli da appuntamento al giorno dopo, raccomandandosi di andare da sola. Florence va in ospedale ad effettuare una biopsia.

Un cuore due destini, anticipazioni seconda puntata 11 luglio 2023 su Rai 1

Stasera 11 luglio Rai 1 in prima serata ci sarà la seconda puntata di Un cuore due destini. Ricordiamo che la miniserie thriller franco-belga verrà trasmessa in Italia per la prima volta ed è diretta da Frank Van Passel. La sceneggiatura porta la firma di Axel Hellstenius, Claire Lemaréchal e Franck Philippon. La miserie andrà in onda per tre settimane.

Per quanto riguarda la trama, la serie parla di molti temi delicati passando dalla donazione di organi all’adozione fino alla violenza contro le donne. Stasera, 11 luglio, andranno in onda gli episodi 3 e 4, andiamo a scoprire le anticipazioni.

Un cuore due destini, anticipazioni episodi 3 e 4: Zoe in difficoltà, Simon non molla

Nel terzo episodio Simon decide di restare nei Paesi Baschi per scoprire quanto accaduto a sua figlia. L’uomo infatti non accetta le spiegazioni degli esperti sull’incidente. Florence, che ha ancora gli incubi legati al passato, decide di dargli una mano, sentendosi in qualche modo legata in qualche alla situazione di Zoe, visto che anche lei è stata adottata. Nel frattempo Zoe vive una periodo complicato e ad un passo dal baratro prende la decisione di acquistare della droga. Simon intanto, nelle sue indagini, fa una scoperta durissima: sua figlia Ana al momento dell’incidente era incinta. Riesce a rintracciare il fidanzato di Ana, Jan, con la speranza di scoprire qualcosa in più.

Nel quarto episodio Katryn ritorna in Belgio e Simon le confida di aver visto Jan spacciare droga. Svela anche che Zoe era insieme a lui mentre beveva qualcosa. La polizia nel frattempo avvia un’indagine sulla festa organizzata da Max e Hugo, uno dei partecipanti è andato in overdose con la droga che il gruppo di surfisti ha richiesto a Zoe di acquistarla da Jan.











