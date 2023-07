Un cuore due destini, Rai 1/ Anticipazioni seconda puntata 11 luglio 2023: Zoe vicina al baratro

Un cuore due destini, anticipazioni seconda puntata 11 luglio 2023 su Rai 1

Stasera 11 luglio Rai 1 in prima serata ci sarà la seconda puntata di Un cuore due destini. Ricordiamo che la miniserie thriller franco-belga verrà trasmessa in Italia per la prima volta ed è diretta da Frank Van Passel. La sceneggiatura porta la firma di Axel Hellstenius, Claire Lemaréchal e Franck Philippon. La miserie andrà in onda per tre settimane.

Per quanto riguarda la trama, la serie parla di molti temi delicati passando dalla donazione di organi all’adozione fino alla violenza contro le donne. Stasera, 11 luglio, andranno in onda gli episodi 3 e 4, andiamo a scoprire le anticipazioni.

Un cuore due destini, anticipazioni episodi 3 e 4: Zoe in difficoltà, Simon non molla

Nel terzo episodio Simon decide di restare nei Paesi Baschi per scoprire quanto accaduto a sua figlia. L’uomo infatti non accetta le spiegazioni degli esperti sull’incidente. Florence, che ha ancora gli incubi legati al passato, decide di dargli una mano, sentendosi in qualche legata in qualche alla situazione di Zoe, visto che anche lei è stata adottata. Nel frattempo Zoe vive una periodo complicato e ad un passo dal baratro prende la decisione di acquistare della droga. Simon intanto, nelle sue indagini, fa una scoperta durissima: sua figlia Ana al momento dell’incidente era incinta. Riesce a rintracciare il fidanzato di Ana, Jan, con la speranza di scoprire qualcosa in più.

Nel quarto episodio Katryn ritorna in Belgio e Simon le confida di aver visto Jan spacciare droga. Svela anche che Zoe era insieme a lui mentre beveva qualcosa. La polizia nel frattempo avvia un’indagine sulla festa organizzata da Max e Hugo, uno dei partecipanti è andato in overdose con la droga che il gruppo di surfisti ha richiesto a Zoe di acquistarla da Jan.

