Un cuore due destini, ultima puntata/ Anticipazioni e diretta 18 luglio: Florence muore?

Un cuore due destini: anticipazioni e diretta ultima puntata 18 luglio

Martedì 18 luglio, in prima serata, Raiuno trasmette l’ultima puntata della miniserie thriller franco-belga “Un cuore due destini“. In sei episodi, la serie ha affrontato temi importante facendo restare con il fiato sospeso i telespettatori della prima rete della Rai che ha scelto di dare spazio anche al genere thriller. Nel corso di tutti gli episodi, nella serie “Un cuore e due destini”, sono stati affrontati temi come la donazione di organi, l’adozione o la violenza contro le donne, ma anche tutto ciò che accade a familiari e amici di persone convolte in prima persona.

THE CROWDED ROOM/ La serie ben curata dove risalta Tom Holland

Protagonista della miniserie è Florence, una donna che vive grazie al cuore che le è stato donato. Con il trapianto, Florence ha potuto riprendere in mano la propria vita sentendo una fortissima connessione con la sua donatrice, una giovane belga di nome Ana, deceduta in un misterioso incidente d’auto. Tutto si intreccia nella vita di Florence che, nell’ultima puntata, dovrà affrontare tanti colpi di scena.

LA RAGAZZA E L’UFFICIALE/ Anticipazioni 14 luglio 2023 e diretta: Galip è sparito, mentre Sura...

Un cuore due destini: ricovero d’urgenza per Florence

Nell’ultima puntata della mini serie “Un cuore due destini”, Florence ha deciso di mettere un punto al suo rapporto con Vincent e decide di raggiungere Simon ad Anversa sperando di poter finalmente ritrovare Zoe. Tuttavia, Florence deve stare attenta anche al proprio stato di salute. Ha cominciato, infatti, ad avere la febbre. Florence viene così raggiunta da Vincent e, nel frattempo, ritrova anche Jan che, tuttavia, non ha molte informazioni su Zoe.

Simon, così, continua ad indagare e scopre la verità sulla vera madre di Ana. Mentre tutti i nodi sembrano sul punto di essere sciolti, la salute gioca un brutto scherzo a Florence. Quest’ultima, infatti, viene ricoverata d’urgenza e, a causa del rigetto del cuore trapiantato, entra in coma.

Chicago PD 10, anticipazioni puntata 14 luglio 2023/ Guai in vista per Kevin…

Come vedere in streaming Un cuore e due destini

La mini serie “Un cuore due destini” ha appassionato i telespettatori che, questa sera, possono guardare l’ultima puntata e scoprire l’epilogo della storia sia grazie alla diretta televisiva di Raiuno che con la diretta streaming di Raiplay. Chi, invece, ha perso le precedenti puntate, grazie a Raiplay, può comunque recuperarle. Basta sintonizzarsi sul sito o scaricare l’apposita applicazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA