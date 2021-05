Un dollaro d’onore/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 28 maggio 2021)

Un dollaro d’onore andrà in onda oggi, venerdì 28 maggio, nel primo pomeriggio di Rete 4 dalle ore 15.35. Dal titolo originale Rio Bravo, la pellicola è di genere western ed è stata girata nel 1959 negli Stati Uniti. I principali interpreti dell’opera sono già conosciuti al grande pubblico per numerose altre partecipazioni da protagonisti e non solo. Troviamo John Wayne nei panni di John T. Chance, il giovane Dean Martin che interpreta Dude, ci sono poi Ricky Nelson che recita nei panni di Colorado Kid Ryan e Angie Dickinson che interpreta Feathers. Regista della pellicola è Howard Hawks, cinematografo di fama internazionale. Le musiche sono dirette da Dimitri Tiomkin.

La principessa Sissi/ Su Rai 3 il film con Romy Schneider (oggi, 28 maggio)

Un dollaro d’onore, la trama del film

La pellicola Un dollaro d’onore è ambientata nella città di Rio Grande, un borgo dove lo sceriffo John T. Chance interpretato da Wayne è alle prese con un gruppo di banditi. Gli stessi scorrazzano per il paesino senza trovare qualcuno che li fermi in quanto sono difesi dal signorotto del luogo, che renderà ostile la vita e il lavoro del nuovo sceriffo. Quest’ultimo infatti troverà appoggio solamente su Ray, il pistolero della città che però non è proprio quello che ci si aspetta di trovare in una città dove si nasce già con le armi in mano.

Taken 3 l’ora della verità/ Video, su Italia 1 il film con Liam Neeson (28 maggio)

Il vice-sceriffo, avrà l’opportunità di riscattarsi dopo essere additato da tutti come l’ubriacone del luogo. Infine, lo sceriffo troverà una complice anche nella giocatrice d’azzardo del saloon, una donna seducente quanto letale. A causa di un terribile omicidio, verrà arrestato Joe Burdette, il fratello del perfido capo della banda che osteggia lo sceriffo, da quel momento in poi, la lotta sarà serrata. Il gruppo instaurerà un’amicizia molto profonda grazie alla cui complicità ognuno dei partecipanti riuscirà a trovare riscatto dalla propria misera vita.

LEGGI ANCHE:

Non mandarmi fiori/ Su Italia 1 il film con Rock Hudson e Doris Day (oggi, 27 maggio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA