Un dollaro d’onore/ Su Rete 4 il film western con John Wayne (oggi, 22 maggio)

Un dollaro d’onore va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 16 la messa in onda del film di genere Western . La pellicola è stata prodotta in realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1959 Dal produttore cinematografico Howard Hawks. La regia di questo film è stata curata dallo stesso produttore con soggetto tratto dal racconto scritto da B. H. McCampbell mentre la sceneggiatura è stata curata da Jules Furthman e Leigh Brackett. Il montaggio è stato eseguito da Folmar Blangsted, le musiche della colonna sonora sono state composte da Dimitri tiomkin mentre nel cast sono presenti tra gli altri John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickson, Water Brennan e Ward Bond.

Un dollaro d’onore, la trama del film

Ecco la trama di Un dollaro d’onore. Nella cittadina del vecchio west di Rio Bravo la popolazione è purtroppo alle prese con le angherie degli attacchi criminali messi in atto da una pericolosa banda di malviventi che è capeggiata da un uomo che è uno dei più importanti e ricchi latifondisti della zona. Di tutte le azioni criminali che la banda si rende protagonista, deve occuparsi dello sceriffo del luogo il quale ha senza dubbio tante problematiche da risolvere. Un giorno viene ucciso un uomo all’interno della piccola comunità con lo sceriffo che decide di arrestare il fratello minore del ricco latifondista in quanto ci sono stati diversi testimoni che lo hanno visto uccidere. La vicenda ovviamente aumenterà in maniera considerevole la tensione tra il tutore della legge e la banda di criminali. Lo sceriffo doveva fare i conti con diverse minacce neanche troppo velate che il latifondista puntualmente gli presenta in diversi momenti.

Inoltre, il povero sceriffo potrà soltanto contare sul supporto che gli viene offerto dal suo vice costantemente alle prese con problemi di alcol e soprattutto di un uomo del luogo che seppur caratterizzato da tanta buona volontà e coraggio è costretto a zoppicare per via di una vecchio malanno. Si uniranno allo sceriffo per contrastare una volta per sempre la banda di criminali, anche un giovane pistolero ed un’affascinante giocatrice d’azzardo. Quello che sembra essere uno squallido tentativo di contrastare il potere del latifondista ben presto si dimostra una tangibile minaccia ai suoi crimini in quanto i vari componenti di questa sorta di squadra speciale riusciranno ad aumentare la coesione e soprattutto a trovare il modo di riscattarsi mettendo fine a quello che era un vero e proprio regno di potere e terrore.



