Un duca all'improvviso è una commedia Hallmark in prima visione TV con Andrew W. Walker ed Emilie de Ravin, diretta da Kevin Fair

Un duca all’improvviso, film in prima tv su Rai 1 di Kevin Fair

Martedì 8 luglio 2025, in prima serata su Rai 1, dalle ore 21:30, andrà in onda il film sentimentale dal titolo Un duca all’improvviso.

Un progetto cinematografico associato a Canada, Stati Uniti e Irlanda nel 2025, diretto dal canadese Kevin Fair, noto in particolare per le sue stagioni al successo serie tv Smallville. Il film fa parte effettivamente di una serie di film reali Hallmark Trilogy, in cui questo è il secondo film, prima

Un amore reale e seguito da Royal-ish, tutti usciti quest’anno.

I due protagonisti di Un duca all’improvviso sono interpretati da Andrew W. Walker, che ha già dato al pubblico volto in una serie di film romantici come Una sposa per Natale e Ricetta d’amore, e Emilie de Ravin, già conosciuta in Italia per il suo ruolo di Belle nella serie tv in prima serata C’era una volta.

Nel cast anche Jadde Jordan, Elizabeth Moynihan, Fiach Kunz, Simon Coury, Michael James Ford e Ali Hardiman.

La trama di Un duca all’improvviso: un’eredità inaspettata e l’amore…

Un duca all’improvviso racconta la storia dell’affascinante Johnny Payne, un uomo che vive come un normale meccanico in una piccola cittadina alla periferia di Philadelphia e che ama la propria vita naturale, tranquilla, lontano dai riflettori dell’attenzione.

Un giorno, però, scopre che il padre che non ha mai conosciuto è in realtà un nobile britannico e che, a seguito della sua morte, lui è il solo erede di tutte le sue attività e del titolo di Visconte Otto-Quattromiladucati.

In questa nuova e completamente diversa realtà, un mondo in cui il tè viene servito alle cinque e ci sono regole per tutto, entra in contatto con una famiglia che lo guarda con disprezzo.

Soprattutto, però, tra i suoi puri cugini, qualcuno è pronto a tutto pur di vederlo fallire e magari diventare proprietario di tutta la duchessa.

Per fortuna Prudencia Thorpe, la dolce e bella ragazza che per anni ha lavorato al fianco del padre di Johnny, sarà sua guida di vita per essere in grado di impegnarsi sia nel galateo che nella vita in famiglia. Riuscirà Johnny Sung ad adattarsi a questa nuova vita e, forse, anche a un nuovo romanzo d’amore?