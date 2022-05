UN EROE/ Il dramma sociale firmato Farhadi non fa sconti

Uno dei migliori film della stagione cinematografica, un dramma sociale potente che non fa sconti: parliamo di Un eroe, film di Asghar Farhadi con Amir Jadidi, Mohsen Tanabande e Sarina Farhadi. Dopo il passaggio nelle sale, la pellicole è finalmente disponibile in DVD e Blu-Ray grazie a Lucky Red e Koch Media. Tra i contenuti extra delle edizioni home video, segnaliamo la conferenza stampa di Farhadi e il trailer.

SINOSSI UN EROE – Rahim è in prigione a causa di un debito che non è riuscito a ripagare. Approfittando di un permesso di due giorni, cerca di convincere il suo creditore a ritirare la denuncia per una parte della somma dovuta. Ma le cose non vanno secondo i piani…

Vincitore del Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes e candidato ai Golden Globes come miglior film straniero, Un eroe segna il ritorno del miglior Asghar Farhadi. Reduce “dall’esperienza” spagnola con Tutti lo sanno, il regista iraniano è tornato ai suoi temi più congeniali. Un ritratto della società iraniana, delle sue dinamiche e delle sue contraddizioni.

C’è un grandissimo lavoro di scrittura cinematografica dietro il successo di Un eroe. Farhadi descrive i limiti della società iraniana, tra manipolazione e burocrazia, con l’avvento sempre più incisivo dei social network. Etica e morale, senza filtri. Lo sguardo dei bambini assume anche in questo film un ruolo importante, ad osservare le difficoltà ed i conflitti degli adulti. I più piccoli come testimoni frastornati dagli eventi.

Alla fine di Un eroe si ha la sensazione di non aver avuto delle risposte, come sempre accade nei film di Farhadi, legando sempre di più lo spettatore all’opera. Spunti e riflessioni, fino alla presa di coscienza. Ognuno avrà le sue idee, ma una certezza c’è: Farhadi è uno dei più grandi autori a livello internazionale.

Un eroe di Asghar Farhadi è disponibile in DVD e Blu-Ray grazie a Lucky Red e Koch Media

