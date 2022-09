Un esercito di 5 uomini/ Su Rete 4 il film western con Bud Spencer e Nino Castelnuovo

Un esercito di 5 uomini, il film western su Rete 4

Oggi pomeriggio, sabato 17 settembre, alle 17.00 su Rete 4 va in onda il film spaghetti-western “Un esercito di 5 uomini”, prodotto nel 1969, con la regia di Italo Zingarelli e scritto da Dario Argento.

Nel cast i celebri attori italiani Bud Spencer e Nino Castelnuovo figurano tra i protagonisti insieme a Peter Graves, James Daly, Tetsuro Tamba, Claudio Gora, Carlo Alighiero, e tanti altri. Il film western è ispirato a “Quella sporca dozzina” (1967) di Robert Aldrich e a “I magnifici sette” (1960) di John Sturges.

Un esercito di 5 uomini, la trama del film

Cinque uomini compongono la banda dell’Olandese (Peter Graves) per rapinare il treno che trasporta mezzo milione di dollari in oro per conto del dittatore messicano Victoriano Huerta. Il colpo è necessario per finanziare la rivoluzione messicana e i ribelli incaricano proprio l’Olandese di portare a casa il bottino. Gli uomini radunati sono: il forzuto Mesito (Bud Spencer), un ex militare Augustus Bennington (James Daly) esperto di esplosivi, l’acrobata Luis Dominguez (Nino Castelnuovo), già noto nelle carceri messicane da cui è riuscito ad evadere più volte, ed un samurai giapponese (Tetsurō Tamba) abile lanciatore di coltelli. Il premio promesso ai quattro uomini della costituenda banda, una volta riuscito il colpo, sono mille dollari a testa. La prima loro impresa è salvare dalla condanna alla fucilazione il capo dei ribelli. La rapina al treno non è per nulla semplice, diverse le peripezie e complessa la realizzazione del piano: ci riusciranno?

