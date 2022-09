Un esercito di cinque uomini/ Su Rete 4 il film con Peter Graves e Bud Spencer

Un esercito di cinque uomini, film di Rete 4 diretto da Italo Zingarelli

Un esercito di cinque uomini va in onda su Rete 4 oggi, martedì 13 settembre 2022, a partire dalle 16.50. Si tratta di un film del 1969 distribuito da Delta Film Medusa Video (Pepite) e prodotto da Italo Zingarelli per Tiger Film. Le musiche sono di Ennio Morricone. La regia è di Italo Zingarelli, conosciuto per essere stato il creatore della coppia cinematografica Bud Spencer e Terence Hill. Il regista e produttore è morto nel 2000. Nel cast troviamo Peter Graves, morto nel 2010 all’età di 74 anni.

Cinquanta sfumature di grigio, Italia 1/ Streaming film che ha sbancato il box office

L’altro attore protagonista è Bud Spencer, noto per aver recitato con Terence Hill i classici film della serie “spaghetti western”. Nel 2010 durante i David di Donatello ha ricevuto il premio alla carriera. È morto nel 2016 con 52 film a suo carico e 58 anni di carriera. Nel cast si aggiungono anche Nino Castelnuovo, Tetsuro Tamba, Carlo Alighiero, James Daly e Giacomo Rossi Stuard. Il film ha trovato ispirazione da altri due importanti western I magnifici sette e Quella sporca dozzina. Una curiosità riguarda la regia. All’inizia a dirigere il film è stato Don Taylor, successivamente è subentrato Italo Zingarelli che ha diretto il 90% del film. Nella versione americana l’attore Bud Spencer per la prima volta ha doppiato se stesso parlando un perfetto inglese.

Midway/ Dove vedere in streaming il film di Canale 5 sulla battaglia del 1942

Un esercito di cinque uomini, la trama del film

Leggiamo la trama di Un esercito di cinque uomini. I rivoltosi messicani hanno bisogno di finanziamenti per acquistare armi e portare avanti la rivoluzione. Si affidano a “L’Olandese” che gli viene dato il compito di rapinare un treno che trasporta mezzo milione di dollari. L’uomo accetta e recluta altre quattro persone. Se l’operazione viene portata a buon fine, ognuno di loro si aggiudica una ricompensa di mille dollari. Prima di questo devono salvare dalla fucilazione il capo dei ribelli.

Dopo aver provocato un rivolta in città, sono costretti a fuggire portando con sé i civili per evitare che l’esercito possa ucciderli. Alcuni soldati riescono a catturare i cinque uomini e portarli al Forte per interrogarli. Riescono a fuggire ma vengono lo stesso inseguiti dall’esercito. Quando tutto sembrava perduto, vengono aiutati nella fuga da un gruppo di rivoltosi che contro l’esercito possono fare ben poco, ma gli dimostrano che la loro missione per loro è importante tanto da rischiare la propria vita. I cinque riescono a rapinare il treno ma vogliono dividersi il bottino. L’Olandese invece è intenzionato a prendersi la sua ricompensa di mille dollari e consegnare la restante parte ai messicani. Alcuni soldati hanno scoperto il loro nascondiglio, i cinque sono costretti a fuggire, ma poi vengono tirati in salvo dai rivoltosi messicani che li festeggiano come eroi per aver compiuto la rapina.

I misteri di Belle Ille/ Su Rete 4 il film con Anna Blain e Garance Thenault

© RIPRODUZIONE RISERVATA