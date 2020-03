Un fantasma per amico/ Su Rai 2 il film con Nico Hartung (oggi, 21 marzo 2020)

Un fantasma per amico va in onda su Rai 2 oggi, sabato 21 marzo, a partire dalle ore 15:40. Il film è stato distribuito con titolo originale Das Kleine Gespenst. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2013 grazie ad una collaborazione tra Germania e Svizzera che ha visto in prima linea diverse case cinematografiche con la distribuzione che quantomeno sul territorio italiano è stata gestita dalla Notorious Pictures. La regia della pellicola è stata curata da Alain Gsponer mentre il soggetto e la sceneggiatura è stato ideato e sviluppato da Martin Ritzenhoff. Nel cast sono presenti tra gli altri Uwe Ochsenknecht, Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Hartung. Herbert Knaup e Sandra Borgmann.

Un fantasma per amico, la trama del film

Ecco la trama di Un fantasma per amico. In una piccola cittadina tedesca ed in particolar modo all’interno di un castello abbandonato da alcuni decenni vive o per meglio dire sopravvive un piccolo fantasma. Questo essere sovrannaturale ha delle abitudini ben definite ed in particolar modo dorme durante tutte le ore diurne per poi vagare senza una meta all’interno dello stesso castello durante la notte. La sua dunque è un’esistenza estremamente solitaria ed infelice che lo porta spesso a volentieri ad immaginare e desiderare di poter un giorno incontrare delle persone e soprattutto di poter visitare il mondo durante le ore di luce. L’occasione giusta per riuscire a realizzare questo suo piccolo ma significativo desiderio arriva una notte qualsiasi quando all’interno del castello fanno la loro improvvisa comparsa tre ragazzini alla ricerca di una piccola avventura tra adolescenti.

I tre ragazzini quando si ritrovano dinnanzi per la prima volta il piccolo fantasma ovviamente ne sono sorpresi e soprattutto spaventati per cui cercano di trovare rifugio all’interno di una delle tante stanze del castello. Tuttavia poco alla volta non solo si rendono conto di come il piccolo fantasma sia del tutto innocuo ma anche e soprattutto estremamente simpatico. In pratica tra i tre ragazzi ed il fantasma si va a creare una splendida amicizia che porterà l’ectoplasma a rivelare alcuni dei suoi desideri ed in particolar modo quello di poter uscire di giorno e magari dare un’occhiata alle bellezze del creato.

Il desiderio viene immediatamente realizzato con il supporto di tre ragazzini che infatti invogliano il fantasma a riposare durante la notturne in maniera tale che possa svegliarsi precisamente a mezzogiorno. Il mattino seguente i tre ragazze si fanno trovare all’ingresso del castello e quindi accompagnano in questa sua esperienza il fantasma. Naturalmente la reazione del resto della cittadinanza non è simile a quella dei tre ragazzini ed anzi dopo essere stati spaventati, decidono di mettere in essere una sorta di piano per poter scacciare per sempre il fantasma con il supporto delle forze dell’ordine. Andrà quindi in atto una vera e propria caccia al fantasma il quale potrà contare esclusivamente sull’aiuto dei tre ragazzini che cercheranno di depistare le forze dell’ordine per aiutare il piccolo fantasma a trovare una via di fuga ed un luogo sicuro dove stare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA