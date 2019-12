Un fantastico via vai/ Video, su Rai 3 il film con Leonardo Pieraccioni

Un fantastico via vai va in onda oggi, 6 dicembre, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. In questo sceneggiato compaiono gli attori Leonardo Pieraccioni, Maurizio Battista, Marco Marzocca e Serena Autieri. Un fantastico via vai è uscito nei cinema italiani nel 2013 e il suo regista è lo stesso Leonardo Pieraccioni. Il lavoro di fotografia della commedia è stato svolto da Fabrizio Lucci, che ha esordito in televisione nel telefim del 1996 Dio vede e provvede. Le musiche di Un fantastico via vai sono state scritte da Gianluca Sibaldi, che ha composto anche le colonne sonore di Io & Marilyn e del Paradiso all’improvviso. Ad occuparsi della scenografia è stato Francesco Frigeri, che ha lavorato in altri film, come Il primo Natale di Ficarra e Picone.

Un fantastico via vai, la trama del film

In Un fantastico via vai, recita appunto Pieraccioni, che ha diretto altre commedie, come Il professor Cenerentolo e Ti amo in tutte le lingue del mondo. Nella commedia in esame, il protagonista si chiama Arnaldo Nardi. Quest’ultimo ha 45 anni, ed ha un buon lavoro. L’uomo è anche felicemente sposato con Anita, e la coppia ha due figlie gemelle, che si chiamano Federica e Martina. Arnaldo, però, è una persona molto noiosa, a cui piace parecchio la routine monotona della sua esistenza. Nardi, comunque, ha due amici, che lavorano con lui in banca. Questi ultimi si chiamano Giovannelli e Floriano Esposito. Un giorno, a causa di un equivoco, Anita pensa che il marito abbia un’amante di nome Natasha e lo sbatte fuori dalla loro abitazione. Nardi tenta di convincere la sua donna che lui non le è stato infedele, ma sua moglie non gli crede.

Arnaldo, però, non si sente affatto dispiaciuto, e approfitta della separazione dalla sua sposa per cambiare in meglio la sua esistenza. Immediatamente, l’uomo decide di andare a vivere in una casa piena di studenti universitari. Tra questi, ci sono allora Edoardo, Camilla, Anna e Marco. Arnaldo si trova quindi a condividere le gioie e le paure di questi ragazzi. Grazie a Nardi, dunque, i quattro giovani riusciranno a superare le loro rispettive difficoltà. Da parte loro, questi ragazzi aiuteranno Arnaldo ad essere più sicuro di sé e a ritornare ad essere, anche se per breve tempo, un uomo spensierato e felice. Successivamente, Anita scopre che il marito non l’ha tradita e che Natasha era solo una delle conquiste di Giovannelli. La donna, allora, riaccoglie suo marito Arnaldo in casa.

Il trailer di Un fantastico via vai





© RIPRODUZIONE RISERVATA